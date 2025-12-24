El expresidente Álvaro Uribe Vélez anunció que el partido Centro Democrático presentará una acción de tutela contra el decreto 1390 de 2025, mediante el cual el presidente Gustavo Petro declaró la emergencia económica durante 30 días.

Uribe hizo el anuncio a través de su cuenta de X (antes Twitter), enfatizando en que será este miércoles 24 de diciembre cuando se interpondrá la acción de tutela, que es un mecanismo de protección de los derechos constitucionales fundamentales de los habitantes del territorio colombiano.

“El Centro Democrático, encabezado por la candidata y senadora Paloma Valencia, presentará hoy tutela contra la emergencia económica. Es el único recurso inmediato porque la Corte Constitucional avocará el recurso a partir del 13 de enero y mientras tanto el Gobierno escurre a los colombianos con este nuevo abuso”, escribió el líder natural del partido.

La Corte Constitucional informó el martes, tras una reunión informal y virtual de los magistrados, que “avocará el control judicial del decreto declarativo del estado de emergencia y de los decretos de medidas a cuyo amparo se dicten, una vez se reanude la actividad judicial al vencimiento de la vacancia judicial en curso”.

Frente al Estado de Emergencia declarado mediante el Decreto 1390 del 22 de diciembre de 2025, el alto tribunal indicó que los artículos 212 a 215 de la Constitución Política y la Ley Estatutaria 137 de 1994 regulan los estados de excepción con motivo de la perturbación o amenaza de alteración del orden público (político, económico, social o ecológico o la ocurrencia de una grave calamidad pública) y las facultades del Gobierno para declararlos y adoptar las medidas legislativas encaminadas a restablecerlo.

“Las citadas normas prevén el control automático de constitucionalidad a cargo de la Corte”, se lee en el boletín, que agrega que “el control judicial de constitucionalidad debe cumplirse igualmente”.

Advierte la alta corte guardiana de la Constitución que revisó previas declaraciones de estados de emergencia y de las medidas adoptadas en época de receso o vacancia judicial.

“Se registra el Decreto 4975 de 2009 expedido el 23 de diciembre de 2009, el cual fue remitido para su estudio el día hábil siguiente, esto es, el 10 de enero de 2010; la Corte lo repartió una vez reinició el ejercicio de sus labores ordinarias después de la vacancia judicial; avocó su conocimiento a partir del 20 de enero de ese año y adoptó la decisión de mérito mediante la Sentencia C-252 del 16 de abril de 2010”, expuso.