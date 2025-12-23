El senador de Cambio Radical, Carlos Fernando Motoa, envió una carta al presidente del Congreso, Lidio García, del Partido Liberal, en la que sugiere convocar, lo más pronto posible, una sesión plenaria del Senado para ejercer control político tras la declaratoria de la polémica emergencia económica dictada por el gobierno del presidente Gustavo Petro.

“Tomaremos todas las acciones legales: presentaremos una demanda ante la Corte Constitucional, solicitaremos la suspensión provisional de ese decreto e, igualmente, estamos sugiriendo que la mesa directiva del Senado convoque a una sesión plenaria”, anunció.

“El control político no se suspende, incluso durante el receso legislativo, y es importante que los colombianos conozcan las posiciones de los diferentes partidos políticos, así como las alternativas para evitar que nuevamente el Gobierno de Gustavo Petro ponga en riesgo la estabilidad económica del país”, explicó el parlamentario opositor.

En este sentido, calificó la declaratoria de emergencia económica como irresponsable y abiertamente inconstitucional: “Ese decreto no cumple con lo exigido en la Carta Política: desconoce los antecedentes en materia jurisprudencial sobre lo que se debe entender por un estado de emergencia y, por supuesto, la improvisación es una constante en temas de orden público, salud, vivienda y ahora en el ámbito económico”.

