Tras la declaratoria del estado de emergencia económica por parte del Gobierno Nacional este martes 23 de diciembre, la Asociación Bancaria y de Entidades Financieras de Colombia (Asobancaria) advirtió que la decisión podría trasladar cerca del 50 % de la actividad económica del país a manos del Estado, al ampliar el margen para aumentar impuestos y recaudo desde el sector financiero.

Desde distintos sectores comenzaron a surgir advertencias sobre el alcance de la emergencia económica, especialmente en el sistema financiero. Según Asobancaria, la medida abre la puerta para que el Gobierno utilice más recursos de los bancos con el fin de incrementar el recaudo fiscal.

Jonathan Malagón, presidente del gremio, cuestionó la justificación técnica y jurídica del decreto. A su juicio, la decisión no responde a un hecho extraordinario que amerite este tipo de facultades.

“Carece de fundamentos tanto jurídicos como técnicos. No existe hecho sobreviniente alguno que justifique una medida de este tipo, en especial porque revive por la puerta de atrás la fracasada reforma tributaria, derrotada en democracia en el Congreso de la República”, afirmó Malagón.

Uno de los principales reparos de Asobancaria se centra en el aumento del impuesto de renta para las entidades financieras, que podría derivarse de la emergencia económica. Malagón advirtió que la medida implicaría una carga tributaria sin precedentes para el sector.

“Una ‘sobre-sobretasa’ que coloca al impuesto de renta en el 50%; la mitad de la actividad bancaria de este país quedaría en manos del Estado, volviendo a Colombia, junto a las Islas Comoras, como el país del mundo con la menor competitividad tributaria para el negocio financiero”, señaló.

El dirigente gremial explicó que este escenario afectaría de manera directa la dinámica del crédito y el acceso a financiación en distintos frentes de la economía.

“Esto también tiene implicaciones para las familias que quieran acceder a un crédito de vivienda, para los empresarios que quieran ampliar su producción, para los estudiantes que quieren financiar su educación, para el crédito general en Colombia, existe un desestímulo y una restricción”, agregó.

Asobancaria también advirtió que la emergencia económica resulta inconveniente en un contexto marcado por bajos niveles de inversión y un crecimiento económico moderado. Desde el gremio consideran que el efecto acumulado de mayores impuestos podría afectar el desempeño de largo plazo del país.

“Medidas de este tipo termina, en últimas, desplazando al sector privado en favor del sector público, comprometiendo el crecimiento a largo plazo de la economía”, concluyó Malagón.