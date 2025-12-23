Promigas anunció este martes 23 de diciembre que logró un nuevo avance en cuanto a un aumento en la capacidad de transporte hacia el interior del país. Tiene que ver con la entrada en operación, de manera anticipada, de 20 MPCD (Millones de pies cúbicos día) adicionales en el Proyecto Bidireccionalidad Barranquilla – Ballena.

Leer también: Los ministros de Hacienda y Trabajo reafirmaron que el aumento del salario mínimo estará “muy por encima” de lo planteado por los empresarios

Señala la compañía que con este incremento la capacidad pasa de 100 a 120 MPCD, “poniendo en tiempo récord volúmenes de capacidad adicional que permiten fortalecer la seguridad energética nacional”.

El proyecto, que fue aprobado por la CREG, tiene como objetivo alcanzar una capacidad de entrega de 170 MPCD en agosto de 2027.

“Conscientes de la coyuntura, hemos adelantado su entrada en operación de manera progresiva. Anteriormente, se habían habilitado capacidades hasta 66 MPCD; posteriormente, se incrementó a 100 MPCD; y, ahora, se suman 20 MPCD adicionales, para alcanzar una capacidad total de 120 MPCD”, se lee en el comunicado de Promigas.

Importante: Corte Constitucional se reunirá para definir si cita sala extraordinaria para evaluar la emergencia económica

Añade la empresa que esta ampliación del sistema consolida una infraestructura de transporte robusta que fortalece la integración y el dinamismo del mercado de gas natural en Colombia, al conectar la oferta de gas en la Costa con la demanda del Interior del país, aportando soluciones oportunas a la coyuntura actual de abastecimiento.

“Promigas reafirma así su liderazgo en el sector y su compromiso con la sostenibilidad energética del país”, también se lee en el escrito.