En medio de la alocución presidencial de este martes 23 de diciembre, el presidente Gustavo Petro defendió nuevamente el decreto de emergencia económica y social.

“Al Congreso no le gusta la vida”, indicó el mandatario, y aseguró que “las EPS se están llevando la mayor parte del dinero”.

Asimismo, dio a conocer cómo serán los impuestos que acompañarán la declaración de emergencia económica, declarada tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.

El jefe de Estado habló sobre el incremento del impuesto de renta, el cual será de un 15%, completando así una tarifa del 50%, que se totaliza en 2,6 billones de pesos.

Según lo expuesto por el jefe de Estado, este gravamen constará de tres ajustes: dos alternativas del impuesto al patrimonio (mediante la modificación del hecho generador a 64.000 unidades de valor tributario, o el aumento de la tarifa del impuesto al patrimonio hasta un 5% marginal); la sobretasa al sector financiero para una tarifa total de 50%; y la normalización de patrimonios con tarifa del 19%.