El Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (SOAT) aumentaría un 5 % para el año entrante, únicamente para motos de bajo cilindraje y taxis. Sin embargo, la tarifa bajaría un 1 % para vehículos familiares, camperos y camionetas.

El proyecto de regulación de la Superintendencia Financiera también indica que el Gobierno va a dejar de estimar el costo de las coberturas médicas del SOAT en salarios mínimos, y a partir de 2026 lo hará con la Unidad de Valor Tributario, que se ajusta únicamente con la inflación.

Nuevas tarifas

De acuerdo a la tabla publicada por la Superfinanciera, en 2026 una moto de entre 100 y 200 cc pagará 224.300 pesos más la contribución a la Adres, es decir, 5% por encima de los 213.300 de 2025.

Respecto a los taxis, microbuses o autos de negocios pagarán un SOAT de entre 183.900 pesos y 230.000 pesos, incrementándose así el 5% frente a este 2025.

“En desarrollo de dicho mandato, la SFC observó que la siniestralidad del ramo disminuyó de acuerdo con la información remitida por las entidades aseguradoras respecto del comportamiento del parque automotor asegurado en el año 2025″, enfatizó la entidad.