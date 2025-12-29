La Procuraduría General de la Nación informó este lunes en un comunicado que profirió pliego de cargos contra la exalcaldesa (e) de Sincelejo, Tatiana Isela Niebles Flórez (agosto – diciembre 2023), así como a otros dos exsecretarios de despacho.

Lo anterior por presuntas irregularidades en la firma de un contrato para la compra de textos escolares destinados a las instituciones educativas oficiales de la ciudad, por un costo de 1.294 millones de pesos.

Agregó el Ministerio Público que los otros afectados por el pliego de cargos son los exsecretarios de Educación, Marco Tulio Montes Bohórquez (nov – dic 2023), y Jurídica, Yeimis Urzola Torres (2023).

“Al parecer, para la compra del material se habría suscrito un contrato mediante la modalidad de contratación directa, cuando en los estudios previos del sector se estableció la existencia de múltiples proveedores idóneos, toda vez que los bienes que se pretendían adquirir tenían características técnicas uniformes”, se lee.

Advierte en este sentido el ente de control disciplinario que la entonces alcaldesa encargada habría suscrito una resolución donde consignó que no existía pluralidad de oferentes y que una sola empresa podía proveer los textos por ser la titular de los derechos de autor, situación con la que habría desconocido “que cada editorial es titular de los derechos de sus propias obras, lo cual no genera exclusividad de mercado ni excluye la competencia entre distintos proveedores”.

Por ello, la Procuraduría Primera Delegada para la Contratación Estatal calificó la presunta conducta de los entonces funcionarios como una falta gravísima cometida a título de culpa gravísima.