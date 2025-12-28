Un incendio que, al parecer, pudo ser ocasionado por chispas de soldaduras consumió un local comercial del Mercado Público de Valledupar, dejando millonarias pérdidas, según indicaron los propietarios del lugar.

Los hechos sucedieron la noche de sábado, cuando a la línea de emergencia del Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Valledupar, recibieron una llamada en la que les notificaban que eran requeridos en la plaza de mercado.

De acuerdo con el bombero, Luis Carlos Viloria, al llegar encontraron uno de los locales continuos a la puerta N°7, totalmente en llamas por lo que dispusieron de una máquina con 9.000 galones de agua, y cuatro unidades para sofocar las llamas, tarea que fue de cierta complejidad ya que el almacén se dedicaba a la venta de bolsas plásticas y utensilios de cartón e icopor.

Bomberos de Valledupar

A medida que fueron realizando la intervención necesaria las llamas se sofocaron, mientras que los propietarios del sitio lamentaban lo sucedido. Según su relato las pérdidas superan los 100 millones de pesos, además de años de dedicación y esfuerzos.

Las causas del incendio están por establecer, pero se presume que pudo ser ocasionado por una chispa de soldaduras en horas de la mañana cuando se realizaron este tipo de trabajos.

“Por ello entregamos recomendaciones de cuando vayan a realizar trabajos de soldaduras desocupen las bodegas porque las chispas pueden ocasionar incendios, y en estos sitios donde están las colmenas muy continuas los daños pueden ser de grandes proporciones”, indicó el bombero Viloria.

En los hechos no hubo personas lesionadas.