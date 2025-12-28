A partir del mes de marzo del próximo año, Triple A podría dejar de ser la prestadora del servicio de acueducto y alcantarillado del municipio de Soledad.

Si bien la empresa tenía un contrato vigente hasta este fin de año, el Concejo de Soledad avanza en la gestión para avalar una prórroga para que el concesionario siga en funcionamiento unos tres meses más mientras se finalizan los trámites pertinentes para abrir una licitación pública que permita escoger un nuevo operador que se encargue de los servicios públicos domiciliarios por las próximas tres décadas.

Es así que esta prórroga no se concibe entonces como una extensión abierta ni como un beneficio al concesionario, sino como una herramienta transitoria que prevé la necesidad de asegurar en favor del municipio una transición ordenada que no afecte la continuidad ni calidad del servicio para los habitantes.

En ese sentido, la Alcaldía de Soledad se prepara para un proceso de reversión de activos con Triple A, el cual pretende asegurar también el conocimiento, control y correcto uso de la infraestructura de acueducto y alcantarillado en la zona concesionada del municipio.

Entre los activos más importantes que busca la administración se encuentra la planta de tratamiento de agua potable Cruz de Mayo, que a la fecha está ejecutada en un 100 %, pero no ha sido entregada al municipio.

Esta infraestructura se ubica como pieza clave para beneficiar directamente a miles de usuarios ubicados en las zonas del casco viejo y Oasis, quienes actualmente dependen del suministro proveniente de Barranquilla.

Sin embargo, el punto central de controversia es el alcance que tendrá el nuevo operador de los servicios públicos en el contrato de concesión, ya que actualmente está activo un proceso arbitral en la Cámara de Comercio de Bogotá, donde se disputa una porción del territorio denominada “Zona Triple A”.

En este espacio el concesionario actual seguiría prestando sus servicios, con el argumento de que los usuarios allí localizados conforman un mercado de su titularidad, no sujeto al proceso de reversión, porque en esos sectores permanece infraestructura de la empresa.

La zona Triple A

Son cerca de 35 barrios que la comprenden en el municipio de Soledad. Algunos de ellos son Los Cedros, Villa Las Moras, Villa Estadio, Nuevo Horizonte, Los Robles, Villa Katanga, Las Colonias, Las Trinitarias, Las Gaviotas ll, El Éxito, entre muchos otros.

Según pudo conocer esta casa periodística, al parecer muchas de estos sectores cuentan con redes de alcantarillado de Triple A desde antes de la entrada en vigencia del contrato de concesión de agua hace más de 30 años.

La mayoría de estas infraestructuras desde sus inicios fueron elaboradas de manera artesanal y luego renovadas a las redes de alcantarillado formales de la empresa.

Así las cosas, la compañía seguiría prestando sus servicios en estos barrios después del mes de marzo, cuando acabe la concesión vigente, lo que pondría en jaque el proceso de reversión de activos hacia el municipio, ya que dentro del marco jurídico el nuevo operador no podría recibir la infraestructura que todavía está en disputa dentro del proceso de arbitramento.

Dicho esto, la postura del municipio fue contundente, y es que el contrato de concesión abarca la totalidad del territorio, sin distinciones ni exclusiones de zonas específicas.

“Esta posición se encuentra respaldada en el hecho de que la infraestructura entregada en concesión corresponde a todo el sistema de acueducto y alcantarillado propiedad del municipio, que Triple A ha operado, durante más de dos décadas, en toda la jurisdicción de Soledad bajo la figura contractual de concesión”, declaró.

Además, la Administración municipal aclaró que la estructuración del proceso licitatorio en curso demanda desarrollar adecuadamente los estudios técnicos actualizados que incluyan, de ser necesario, una solución temporal que resuelva la situación de las zonas en controversia si aún no se ha presentado el fallo del Tribunal de Arbitramento.

Antecedentes históricos

El ex alcalde de Soledad Alfredo Arraut, quien firmó en el año 2001 la concesión de agua con Triple A a término de 20 años, expresó a EL HERALDO que los barrios dentro de la “Zona Triple A” no se pueden quedar por fuera de la concesión del municipio.

“Tengo que recordar que la financiación de la infraestructura de alcantarillado de los barrios del nororiente y noroccidente de Soledad fue hecha por el Instituto de Crédito Territorial, el Inurbe y una constructora privada, quienes también instalaron esta misma”, sostuvo.

Aclaró que “la conexión de estos sectores con el sistema de agua de Barranquilla se dio incluso mucho antes de la creación de Triple A y fue por una acción de hecho por los líderes comunales del municipio”.

El exmandatario también propuso que, “frente al proceso arbitral vigente, se hace necesario que la Administración contemple la inclusión en los pliegos de condiciones que las empresas que participen en el nuevo proceso licitatorio no puedan tener ningún tipo de demandas contra el municipio, y que si las tuviera deben renunciar a las mismas”.

Necesidades del municipio

Un informe de la Alcaldía de Soledad diagnosticó que la capacidad de tratamiento de agua en este momento es insuficiente para todo el sistema regional, circunstancia que fue advertida por la Superintendencia”.

Por este motivo, desde el Concejo de Soledad, Kevin Valbuena fue enfático en que el municipio no cuenta ni con sistema de acueducto propio, ni tampoco con redes de alcantarillado en buen estado.

“Hace más de 20 años contratamos una empresa en el municipio para que nos entregara un sistema de acueducto propio y reforzara las redes de alcantarillado, y al día de hoy no tenemos ni lo uno ni lo otro. Ahora estamos a la espera de que entreguen la planta Cruz de Mayo, pero no surtirá a toda la población, entonces no tenemos agua propia todavía”, expresó el concejal.

En esa misma línea, describió los sectores donde se tienen reportes de la población con bajas presiones y falta de continuidad en el servicio de acueducto, como los barrios “23 de noviembre, Ciudad Paraíso, La Concepción, Renacer, San Vicente, Santa Isabel, Villa Santa, Villa Sol, Viña del Rey”.

En cuanto a las redes secundarias de alcantarillado, se tienen identificados, sin limitarse a ellos, alrededor de 50 barrios o sectores que no cuentan con estas, como son Juan Domínguez Romero, El Éxito, Ríos de Agua Viva, La Salle, Los Loteros, Nuevo Milenio (vertimiento cuerpo de agua), El Ferrocarril, La María, Los Loteros, Villa Santa, Villa Soledad, Prado Soledad, Villa María Selene, entre otros.

A su vez, desde el Concejo Municipal se dio a conocer que en Soledad hay una cobertura de acueducto actual del 87,9 % y de sistema de alcantarillado del 71,1 %, lo cual exige las intervenciones del caso.

Según un informe técnico, consolidado entre Triple A y la Alcaldía de Soledad, están pendientes de avances en ejecución la reposición de redes de acueducto y alcantarillado del barrio Villa del Carmen y Nuevo Horizonte, con una ejecución del 79 % y 55 %, respectivamente.

Seguidamente, están todavía en etapa de diseño los colectores de Villa Carmen, Villa Karla y Altos de la Metropolitana, así como de Ciudad Paraíso.

A su vez, están proyectadas algunas obras para la construcción de la estación de bombeo de aguas residuales en La Candelaria y la optimización de la estación de bombeo del barrio Oasis.

Los factores pendientes por resolver

Durante la etapa transitoria de la vigente concesión de agua y alcantarillado hacia un nuevo operador en el municipio de Soledad, la Alcaldía resaltó la importancia de resolver aspectos como la delimitación precisa del área de contrato del concesionario Triple A con justificación geográfica y técnica.

Lo anterior con el objetivo de determinar importes recaudados, datos de facturación y aspectos de facturación para el régimen tarifario. De igual forma, se hizo una solicitud a la empresa Triple A para entregar un informe completo de agua no contabilizada, en el marco de verificar los volúmenes de líquido distribuido, y facturación perdida.

Cabe resaltar que también se aprobaron vigencias futuras por $10.400 millones mientras se resuelven estos trámites.