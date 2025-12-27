El alcalde distrital, Alejandro Char, hizo un balance de cómo va el proceso de construcción de estaciones de Policía y CAI en distintos puntos de la ciudad, proyecto que hace parte de las estrategias para robustecer la seguridad en los barrios de Barranquilla.

En su cuenta de X (antes Twitter) dio cuenta de cómo en barrios como El Limón y Alboraya, “se procedió a la demolición de antiguas viviendas que funcionaban como CAI improvisados, y se ejecutan las obras de construcción”, según informó la Alcaldía.

De otro lado, “en los CAI Alboraya, El Limón y en la estación del Malecón del Rebolo, ya se han completado los trabajos de cimentación, muros, losa de cubierta e instalación de redes de servicios públicos.

¡En Barranquilla la seguridad se construye desde cada barrio!



Estamos invirtiendo en nuevos CAI y estaciones de Policía para que la atención llegue más rápido y las familias se sientan acompañadas en su día a día.



— Alejandro Char (@AlejandroChar) December 26, 2025

Por otro lado, en el CAI La Victoria “ya se completaron las fases de cimentación, construcción de muros y losa de cubierta. De manera simultánea se trabajan acabados, instalación de puertas y ventanas blindadas y el urbanismo del entorno”.

“En la estación y base de Distrito El Bosque está finalizando la fase de cimentación profunda con un avance de más del 93% y están construidos 126 pilotes de los 135 que soportarán esta estructura de tres niveles”, apuntó el Distrito.

En Caribe Verde avanzan las obras del mejoramiento del terreno “con más de 10.000 metros cúbicos de material de subbase”.

Al finalizar, se procederá a la instalación de los micropilotes con los que se sostendrá la edificación.

Por su parte, la estación Riomar, que se reubica en el Parque Bosques del Norte, “cuenta con trabajos en los acabados de oficina y en la cimentación de los nuevos dormitorios”.