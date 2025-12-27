El departamento del Atlántico consolidó este año una transformación histórica en materia de equidad social, pues a través de la Gerencia de Capital Social, fortaleció la movilidad de estudiantes de educación superior, modernizó la infraestructura para personas mayores y amplió los programas de bienestar para la población con discapacidad y sus cuidadores.

Uno de los pilares de esta gestión fue la reactivación y ampliación del Subsidio de Transporte Universitario, una iniciativa estratégica que hoy beneficia a 3.750 jóvenes de los estratos 1, 2 y 3 en los 22 municipios.

Con una inversión de 1.525 millones de pesos, el programa garantiza la cobertura de hasta el 40 % de los costos de movilidad de los estudiantes.

La gerente de Capital Social, Karina Llanos, destacó que este esfuerzo es una herramienta clave contra la deserción: “En 2025, la juventud fue protagonista. Logramos impactar de manera directa a 12.509 jóvenes con una inversión histórica de 2.890 millones de pesos, abarcando no solo movilidad, sino también programas de liderazgo y salud mental”, precisó la funcionaria.

De otro lado, en un hito para la infraestructura social, la Gobernación entregó oficialmente el nuevo Centro de Vida de Manatí, el complejo más grande de su tipo en el departamento. Con una inversión de 7.074 millones de pesos, este espacio de más de 10.000 metros cuadrados está diseñado para ofrecer atención integral a 300 personas mayores.

Otra población beneficiada es la que está en condición de discapacidad, que bajo el programa institucional ‘Atlántico sin Barreras’ impulsó la dignidad y la productividad de 2.000 personas en los 22 municipios del departamento.

Desde la emblemática ‘Carrera de los Sueños’ en Sabanalarga, en la que 440 personas en condición de discapacidad y sus cuidadores recorrieron 3 kilómetros para celebrar el derecho al espacio público, hasta la formación técnica, entrega de insumos para emprendimientos inclusivos y participación en ferias que promuevan sus productos y unidades de negocio.

Karina Llanos explicó que la Gerencia de Capital Social ha sostenido en este 2025, un enfoque de inclusión integral que también incluyó jornadas de salud emocional y alfabetización digital.

Dentro de las acciones, en agosto, 120 personas personas con discapacidad y sus cuidadores se graduaron en el diplomado ‘Política e Inclusión Social’, que se realizó en articulación con la Alcaldía de Barranquilla y la Fundación Soy Capaz.