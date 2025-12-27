El Distrito de Barranquilla dio a conocer los resultados en materia de préstamos desembolsados durante este 2025 que está a punto de finalizar y es que en la última jornada del programa CrediChévere, la Alcaldía entregó 250 créditos por un valor total de $692.800.000.

Con este nuevo desembolso, la ciudad cierra el año con un balance de 7.089 barranquilleros que han accedido a créditos a través del programa, alcanzando una colocación acumulada de $17.681.068.000.

El alcalde Alejandro Char destacó que CrediChévere va más allá un crédito tradicional. “Nos enfocamos en el bienestar y la tranquilidad de las familias barranquilleras, queremos que nuestra gente esté libre de los pagadiarios y tenga acceso a créditos justos y accesibles,” afirmó.

Por su parte, la gerente de Ciudad, Ana María Aljure, indicó: “El programa acompaña a los beneficiarios con educación financiera y conocimiento de su negocio, para que puedan manejar mejor sus recursos y crecer de manera sostenible”.

CrediChévere se caracteriza por ofrecer un acompañamiento financiero integral que incluye evaluación de la capacidad de pago, asesoría personalizada y formación en hábitos financieros saludables.

Gracias a este enfoque, el 71 % de los beneficiarios ha cumplido oportunamente con el pago de su crédito, reflejando la sostenibilidad y el impacto positivo del programa.