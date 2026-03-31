La empresa Air-e Intervenida, con el apoyo del Gobierno Nacional y recursos del Fondo Prone, continúa avanzando en un proyecto de normalización eléctrica en el barrio Florida, ubicado en el corregimiento de Cascajal, zona rural de Sabanalarga.

El proyecto busca reemplazar la infraestructura antitécnica construida anteriormente por la misma comunidad, e implementar una red eléctrica completamente nueva, que incluirá 71 postes, 12 transformadores, equipos de protección y redes secundarias. Además, se instalarán equipos de medición modernos para garantizar una facturación más precisa del consumo de energía.

Un total de 147 usuarios, principalmente familias de bajos recursos, serán los beneficiarios directos de esta intervención, que busca mejorar la calidad, eficiencia y seguridad del suministro eléctrico en la región.

Durante el desarrollo de las obras, Air-e Intervenida ha impulsado jornadas de socialización con la comunidad para resolver dudas, informar sobre los avances del proyecto y dar a conocer los beneficios de la normalización eléctrica.

En la etapa final, la compañía proyecta culminar la intervención con un sistema de medición que promueva el ahorro y la conciencia energética en los hogares del Caribe, reafirmando su compromiso de ofrecer un servicio sostenible y digno a los usuarios de Atlántico, Magdalena y La Guajira.

Estas acciones reflejan la apuesta de la empresa por fortalecer la infraestructura eléctrica, mejorar la calidad de vida de las familias beneficiadas y consolidar un suministro seguro y eficiente en las zonas rurales del departamento.