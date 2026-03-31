Tras el inicio, en el primer trimestre de este año, de una temporada atípica de lluvias en varias regiones del país, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios hizo un llamado a los usuarios de energía eléctrica a reforzar las medidas de prevención y evitar riesgos en sus hogares.

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La entidad advierte que existe una alta probabilidad de aumento de accidentes cuando las instalaciones internas de las viviendas no cumplen con las condiciones técnicas requeridas. Factores como la humedad, la caída de árboles, los daños en la infraestructura eléctrica y las descargas atmosféricas (rayos) incrementan el riesgo, especialmente en temporada de lluvias.

En ese sentido, la Superservicios insistió en la importancia de cumplir con el Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas (RETIE), normativa de obligatorio cumplimiento que establece los estándares de seguridad para el uso adecuado de la energía eléctrica y la prevención de accidentes que pueden poner en riesgo la vida.

Recomendaciones al interior de las viviendas

Una de las principales recomendaciones para los usuarios es evitar manipular elementos eléctricos con las manos mojadas o estando descalzos, así como conectar aparatos húmedos o exponer al agua las clavijas e instalaciones eléctricas.

Asimismo, la entidad invita a inspeccionar y reemplazar aparatos, cables o extensiones que presenten daños, peladuras o clavijas rotas.

También advierte que el uso de cables o extensiones improvisadas puede causar sobrecargas y cortocircuitos. Por ello, recomienda no sobrecargar las tomas eléctricas conectando varios electrodomésticos en una sola salida, ya que el exceso de carga puede provocar recalentamientos.

Se aconseja desenchufar los electrodomésticos tirando siempre de la clavija, nunca del cordón. Si hay niños en el hogar, es importante instalar tapas protectoras en los tomacorrientes y evitar que jueguen con elementos eléctricos.

Además, recomienda apagar el interruptor antes de cambiar una bombilla y asegurarse de que las instalaciones eléctricas cuenten con un sistema de puesta a tierra adecuado, conforme a lo exigido por el RETIE.

Por último, la entidad recomienda acudir a técnicos calificados o personal experto para reparar electrodomésticos y redes internas de la vivienda.

Precauciones durante tormentas eléctricas

Otra de las alertas emitidas por la Superservicios es sobre qué hacer durante una tormenta eléctrica.

Lo primero es permanecer dentro de la vivienda y desconectar los aparatos eléctricos para protegerlos de las sobretensiones causadas por los rayos. Esto incluye electrodomésticos y equipos de comunicación.

Asimismo, se recomienda evitar el uso de teléfonos fijos (con cable) o inalámbricos durante la tormenta. También es vital alejarse de objetos altos y aislados, como árboles o postes, en caso de encontrarse en espacios abiertos.

Seguridad con la infraestructura eléctrica externa

La infraestructura externa es vulnerable a los vientos y las lluvias intensas, por lo que se recomienda:

Mantenerse alejado de cables caídos: no manipular cables en la vía pública o en cualquier otro lugar, ya que pueden estar energizados.

Reportar inmediatamente cables caídos o infraestructura dañada (postes, transformadores) al operador de red local.

Infraestructura y árboles

No plantar árboles de gran altura cerca de la vivienda o debajo de redes eléctricas, ya que pueden causar daños y accidentes.

Tener precaución con árboles y ramas cercanas a las redes eléctricas. Durante la lluvia, las ramas húmedas pueden electrificarse si rozan los cables, deteriorando el aislamiento.

No utilizar la infraestructura eléctrica (torres, postes) para instalar vallas, pendones, avisos ni para colgar ropa o banderas.

Evitar acercar objetos como varillas, tubos o palos a las redes eléctricas, ya que pueden generar descargas.

¿Qué hacer en caso de accidente eléctrico?

En caso de que una persona reciba una descarga eléctrica, actúe con prudencia: