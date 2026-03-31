El Instituto Nacional de Vías (Invías), en cabeza del Ministerio de Transporte, y el Consorcio Galapa MLS realizarán una jornada de socialización con el propósito de presentar de forma detallada el alcance, las actividades programadas, los tiempos de ejecución y los posibles impactos de la intervención en el Puente de la Cordialidad.

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Este espacio de participación, en el que se resolverán las inquietudes de la comunidad y actores interesados, tendrá lugar este miércoles 1 de abril en el restaurante Grill Corral Gastrobar, ubicado en la Calle 99C No. 4C1-35 en el sector de la oreja del puente de la Cordialidad con la Avenida Circunvalar, en la ciudad de Barranquilla.

El Invías indicó que el contrato de Obra No. 2000 de 2025 tiene como objeto el mantenimiento del puente ubicado sobre la Ruta 9006, una infraestructura clave para la movilidad y la conectividad en el área metropolitana de Barranquilla, contribuyendo al tránsito seguro de usuarios y al fortalecimiento de la infraestructura vial regional.

“Invías, junto al Consorcio Galapa MLS, desarrolla estas labores estratégicas en el departamento del Atlántico, específicamente en la conexión Galapa – Circunvalar Sur, a la altura del Puente de la Cordialidad. Con esta intervención, Invías reafirma su compromiso con el mantenimiento y mejoramiento de la infraestructura vial del país, garantizando condiciones”, aseguraron en el comunicado.

El llamado del gremio

Hace días, desde la Cámara Colombiana de Infraestructura seccional Norte se radicó un nuevo derecho de petición ante el Instituto Nacional de Vías (Invías) para conocer el estado del proyecto de modernización.

De acuerdo con el gremio, a pesar de que el proyecto de mejoramiento del corredor vial ya fue adjudicado todavía no han comenzado las obras.

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“Las afectaciones son reiterativas, ya que existe un reducción del 25 % en la eficiencia en la distribución de mercancías, y sobrecostos logísticos en el costo promedio de operación de un vehículo de carga, afectando la competitividad regional, el cumplimiento en las entregas y la sostenibilidad de las cadenas de abastecimiento”, declaró.