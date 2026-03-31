El Establecimiento de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Soledad (Edumas), en articulación con la Secretaría de Gobierno Municipal y la Policía Nacional, realizó en pasados días una inspección rutinaria de control urbano en el sector de la cabecera norte del Aeropuerto Internacional Ernesto Cortissoz, más exactamente en el barrio Ciudad Cortissoz.

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Durante el recorrido se evidenció actividades de parcelación de lotes, una situación que representa un riesgo potencial para la operación del terminal aéreo y que además no está autoriza por parte de las autoridades.

Así lo manifestó Carlos Pertuz Saavedra, gerente del Edumas, quien acompañó el procedimiento: “Estamos realizando inspecciones rutinarias de control urbano en el sector de la cabecera norte del aeropuerto como medida de vigilancia para la seguridad aérea”, apuntó.

Indicó además que “en el mes de febrero ya habíamos realizado una visita ante la denuncia de actividades de descapote y hoy nos encontramos con otra situación. Por ello, exhortamos a la comunidad a que estén expectantes de estas situaciones para que no se sigan utilizando estos lotes que están destinados formalmente para uso del terminal aéreo”.

Por su parte, desde la Secretaría de Gobierno se reiteró el compromiso institucional con la protección del espacio público y la seguridad del municipio.

“Estamos evitando que personas que quieren apoderarse de espacios generen riesgos. No son posibles las construcciones que generen riesgos para la entrada y salida de aeronaves. Desde la Secretaría de Gobierno, con las Inspecciones de Convivencia y Paz, forjamos todo este tipo de controles para cuidar los espacios públicos”, indicó Carlos Valencia Muñoz, secretario de esta cartera.

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Las autoridades continuarán desarrollando operativos de vigilancia y control en esta zona estratégica, con el fin de garantizar el cumplimiento de la normatividad urbana, salvaguardar la seguridad aérea y preservar el orden territorial en el municipio de Soledad.