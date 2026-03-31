Barranquilla continúa mostrando señales positivas en su mercado laboral, con una reducción en los niveles de desempleo que refleja una mayor generación de oportunidades para sus ciudadanos. De acuerdo con el informe más reciente del Dane, la tasa de desocupación en la ciudad, sin incluir su área metropolitana, cayó 1,1 puntos porcentuales, al pasar de 9,6 % a 8,5 %.

El alcalde Alejandro Char destacó el resultado a través de su cuenta en X, señalando que esta disminución evidencia el buen momento que atraviesa el empleo en la capital del Atlántico.

“Este resultado es fruto del trabajo que venimos haciendo para generar empleo, oportunidades y seguir abriendo puertas a más barranquilleros”, expresó el mandatario.

En cifras absolutas, la mejora también es significativa: el número de personas sin empleo se redujo en 7.657, pasando de 65.091 a 57.434. Este descenso supera incluso el comportamiento registrado en el área metropolitana, lo que resalta el desempeño positivo del casco urbano.

Con estos indicadores, Barranquilla se ubica por debajo del promedio nacional de desempleo, que se sitúa en 9,4 %, y también por debajo del 10,0 % reportado para la ciudad junto a su área metropolitana, consolidándose como una de las capitales con mejores resultados en materia laboral.

En cuanto a la ocupación, la tasa se mantuvo en 57,7 %, aunque en términos absolutos se registró un incremento de 8.017 personas empleadas, alcanzando un total de 618.682 trabajadores.

Desde la Alcaldía se atribuye este comportamiento a una estrategia enfocada en fortalecer el tejido económico mediante inversión, formación del talento humano y dinamización de sectores clave como el turismo, los eventos y el emprendimiento.

Entre las iniciativas destacadas se encuentra CrediChévere, programa que ha permitido a más de 8.000 ciudadanos acceder a créditos para impulsar pequeños negocios, con una inversión cercana a los 20.000 millones de pesos desde 2024.

Asimismo, el Plan Semilla ha beneficiado a jóvenes emprendedores, así como a personas con discapacidad y sus cuidadores, mediante la entrega de capital semilla para el desarrollo de sus proyectos.

Las autoridades también resaltan el crecimiento de sectores como el comercio, la construcción, la industria manufacturera y las actividades profesionales y artísticas, los cuales han sido determinantes en la recuperación y fortalecimiento del empleo en la ciudad.