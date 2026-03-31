Tubará se prepara para recibir a miles de visitantes durante la celebración de la Semana Santa, entre el 29 de marzo al 5 de abril, por lo cual la administración municipal invita a propios y visitantes a sumergirse en una agenda que combina el fervor religioso con la tranquilidad de sus paisajes naturales.

La campaña municipal se maneja bajo la consigna ‘Tubará, territorio de fe’.

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De la mano con la Parroquia San José, se han dispuesto diversos espacios de recogimiento donde la comunidad podrá acompañar cada procesión y acto litúrgico.

“Es una oportunidad para fortalecer la fe y renovar el espíritu en un ambiente de respeto, tradición y esperanza, característico de nuestro municipio”, manifestó la Alcaldía en un comunicado de prensa.

Además de su vocación religiosa, Tubará reafirma su potencial como epicentro turístico del departamento; con 14 kilómetros de playa listos para recibir a los turistas, destinos como Puerto Velero, Playa Mendoza, Caño Dulce, Palmarito y Playa Tubará ofrecen un entorno tranquilo y seguro para el descanso.

“Los visitantes podrán disfrutar de una excelente oferta gastronómica, deportes acuáticos y diversión para toda la familia durante estos días de receso”, apuntó la administración municipal.

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La invitación está abierta para que no se pierdan esta amplia agenda cultural y religiosa que ofrece la ventana ecoturística del Atlántico.

La programación detallada puede ser consultada a través de nuestras diferentes plataformas digitales.