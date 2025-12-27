Este domingo 28 de diciembre se llevará a cabo una gran muestra gastronómica de la cocina tradicional Afropalenquera de Barrio Abajo, en evento organizado por la Asociación Movimiento Cimarrón con apoyo de la Alcaldía a través de Secretaría de Cultura y Patrimonio.

El encuentro que tendrá lugar en el boulevard Joe Arroyo, ubicado entre las carreras 53b y 54, en horario de 10:00 de la mañana a 7:00 de la noche.

“En Fogones del Saber Afro en Barrio Abajo, los asistentes de todos los rincones de la ciudad, moradores del barrio y asistentes interesados de todas las edades, podrán disfrutar y contribuir de manera directa a la salvaguarda del patrimonio, identificando y valorando los procesos que se gestan en unos de los barrios más importantes de la ciudad, y que aún conserva de igual manera su legado cultural”, expresó la Asociación Movimiento Cimarrón.

La muestra busca enaltecer los saberes y las prácticas tradicionales y ancestrales de la comunidad afro palenquera asentada en este sector de la ciudad, a través de espacios que permitan consolidar las cocinas vivas, visibilizar la riqueza cultural y fortalecer los emprendimientos que mujeres y familias han mantenido vivos por más 40 años.

Serán más de 20 recetas en manos de 20 mujeres sabedoras y portadoras del patrimonio ancestral gastronómico, entre ellas: dulces, arroces, sancochos, bollos y otras especialidades.

También contará con la participación de artistas y artesanas del barrio y barrios aledaños.