En esta temporada de fin de año cuando miles de familias se desplazan por las carreteras, en el departamento del Cesar, a través de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía Nacional han desplegado un dispositivo especial de seguridad vial.

En este sentido, y principalmente para preservar la vida de conductores, pasajeros y peatones, los uniformados patrullan incansablemente los corredores estratégicos, combinando tecnología, rigor y pedagogía para reducir los riesgos de accidentalidad. Estas acciones están en ejes viales como San Roque- La Paz, La Mata- San Alberto, Curumaní y Bosconia, donde hay mayor afluencia de viajeros al ser una conexión desde y hacia el interior del país.

Asimismo, las autoridades indicaron que en los puestos de control estratégicos, los policías verifican minuciosamente la documentación y el estado mecánico de los vehículos, asegurando que cada viaje cumpla con las normas legales. Con cinemómetros, -radares de velocidad—, monitorean que los límites se respeten, promoviendo una conducción responsable y preventiva.

“Esta estrategia integral no solo vigila las vías; protege sueños, acompaña viajes y garantiza el regreso seguro a casa. La Policía Nacional reafirma su vocación de servicio, transformando la movilidad en sinónimo de vida y tranquilidad en el Cesar. El llamado es claro y urgente: la seguridad vial es responsabilidad compartida. Conductores, respeten las normas; familias, viajen con prudencia. En esta Navidad, el mejor regalo es llegar sano y salvo al destino. Un compromiso inquebrantable que salva vidas”, manifestó el comandante de la Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.