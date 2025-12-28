La ciudad de Sincelejo y en especial los hinchas del Junior y comerciantes del Centro amanecieron consternados y dolidos por el crimen de Manuel Fernando Ozuna Mercado.

El joven, conocido cariñosamente como El Gago, y quien por muchos años laboró en el Almacén Carmencita --el negocio de mayor tradición en la ciudad de Sincelejo-- fue víctima de un ataque a balazos la noche del sábado 27 de diciembre.

El caso ocurrió pasadas las 9:30 de la noche en el barrio Las Mercedes, sector Los Carrasco, a un costado de la Troncal de Occidente, a su paso por la zona sur de Sincelejo.

Ozuna, de 39 años y padre de un niño, recibió un balazo en la parte izquierda del tórax. Vecinos de la zona lo socorrieron llevándolo a la Clínica Salud Social, la más cercana, pero desafortunadamente no respondió a las labores de reanimación que le practicaron los médicos.

Tras 12 horas de este hecho de sangre aún no se conoce un pronunciamiento oficial por parte de las autoridades que indique, al menos, las circunstancias en las que se produjo este nuevo hecho de sangre en la capital sucreña.