El 29 de diciembre de 2024, en el municipio de Aguachica se escribió una fatídica historia que no será olvidada por la ciudadanía, y más aún por los familiares de sus protagonistas. Eran las 12:45 del mediodía cuando en el restaurante Sorbetes y Sabores estaba esperando que le sirvieran los almuerzos la familia Lora Rincón, integrada por Marlon Lora, su esposa Yurlay Rincón, y sus hijos Ángela y Santiago.

Lea: Descartan que masacre de la familia Lora Rincón haya sido por persecución religiosa

Eran la familia pastoral de la iglesia cristiana evangélica Príncipe de la Paz, en la sede del barrio Villa Paraguay.

Ese día habían terminado el servicio dominical y como costumbre se fueron a almorzar los cuatro. Lo que ni ellos ni nadie esperaba era que los iban a acribillar a tiros: un sicario que se bajó de una motocicleta abrió fuego contra todos, dejando muertos en el sitio a Marlon, Yurlay y a Ángela, mientras que Santiago falleció el 30 de diciembre en una clínica.

Ha pasado un año y en Aguachica sigue vivo el recuerdo de ese macabro día, en el que todo se tornó en confusión, interrogantes y miedo.

Para el 29 de diciembre de este 2025, los miembros y líderes de la iglesia harán un plantón en el sitio del crimen no solo para recordar a las víctimas, sino también para orar por el orden, pedir perdón por la sangre derramada, la reconciliación entre hermanos y que la paz llegue al territorio.

La ciudadanía en Aguachica se conmovió por el múltiple crimen.

Así lo contó el pastor Giovanni Bermúdez Santos, quien dirige la sede principal de la iglesia Príncipe de la Paz. “La idea es que pueda asistir toda la ciudadanía”.

También contó que desde la muerte del pastor Marlon Lora, la iglesia que él dirigía se ha fortalecido en feligresía, han llegado más miembros que la han hecho grande y con ganas de seguir predicando el evangelio en diferentes lugares del municipio.

Lea: Un niño de dos años murió tras ser arrollado por un vehículo en Manaure

“El pastor Marlon eso fue lo que enseñó, llevar la palabra de Dios a todos los lugares, así empezó él recorriendo los sitios más apartados, hasta que consolidó la iglesia en la que tanto él como su familia estaban comprometidos. Ángela era también una buena predicadora. Suena un poco extraño, pero cuando suceden estas cosas la fe se fortalece y eso es lo sucedido con la iglesia que lideraba el pastor Marlon, ahora hay un nuevo pastor que llegó por pocos días, pero se ha quedado y sigue avanzando”, contó el pastor Bermúdez Santos.

EL HERALDO también intentó comunicarse con los familiares de los pastores, en este caso de Marlon Lora, pero indicaron que recientemente falleció otro miembro del núcleo, lo cual los mantiene en un doloroso luto, en especial a Ángela, madre del predicador evangélico.

¿Por qué los mataron?

Cuando se registró la masacre, inmediatamente la Policía Nacional, que fue el primer respondiente en este hecho, inició las investigaciones. Dispusieron de un equipo de investigadores de Barranquilla y Bogotá, bajo la coordinación de la Regional 8 y la Fiscalía General de la Nación, para saber por qué mataron a la familia de pastores.

Inicialmente revisaron las cámaras de seguridad de los alrededores, analizando más de 220 horas de grabación, logrando establecer que los sicarios se movilizaron en una motocicleta, de la cual el parrillero descendió.

Lea: Joven murió en accidente de tránsito en la avenida Los Militares de Valledupar

Este hombre estaba vestido con un suéter de color rosado, jeans y una gorra. Uno a uno les fue disparando para luego salir corriendo y subirse nuevamente en una motocicleta en la que huyó.

Según la Policía Nacional, las dos motocicletas usadas para perpetrar los asesinatos fueron halladas en zona rural de La Guajira, y esta era otra pista para saber quiénes fueron los asesinos y por qué ordenaron las muertes.

Un dato que cobró mayor relevancia es que los videos de las cámaras de seguridad en el restaurante captaron el momento exacto en el que una mujer de estatura alta y vestida igual que Ángela Lora Rincón salió despavorida del lugar y corrió hasta subirse en una camioneta de alta gama en la que por ese momento no dejó rastro.

Parte de los investigadores se dedicaron a saber quién era esta mujer, hasta que concluyeron que se trataba de Zaida Andrea Sánchez Polanco, alias la Diabla. De esta manera ya los interrogantes empezaban a tener respuesta, dejando a un lado las especulaciones de que el pastor tenía algún vínculo con estructuras criminales a quienes supuestamente les guardaba el dinero.

Alias la Diabla resultó ser la compañera sentimental de Javier Alfonso Veloza, conocido como alias Jhon Mechas, líder de las disidencias de las Farc en el Catatumbo y quien fue asesinado el 27 de diciembre de 2024. Su cuerpo fue encontrado a orillas de un río en El Banco, Magdalena. Ahora paradójicamente sus restos están sepultados a escasas dos tumbas de la familia Lora Rincón, en el cementerio municipal de Aguachica.

La Policía Nacional también reveló que el crimen iba dirigido contra alias la Diabla, pero que los sicarios se confundieron porque Ángela, la hija de los pastores, estaba vestida igual que la mujer, blanco del asesinato. Ambas llevaban puesto un pantalón de color negro, y una camiseta de color blanco.

Supuestamente a Zaida Andrea Sánchez Polanco la estaban buscando para vengar la muerte de alias Jhon Mechas, ya que ella estaría involucrada en la orden para matarlo, todo por retaliaciones entre estructuras criminales dedicadas al narcotráfico proveniente desde el Catatumbo hacia la región Caribe.

Desde el momento del múltiple asesinato la mencionada mujer desapareció, solo había evidencia de las publicaciones en redes sociales en las que mostraba una vida ostentosa en lujos, carros de alta gama, joyas costosa, paseos en yates, y otras vanidades, muchas de estas en compañía de ‘Jhon Mechas’.

Saber que el asesinato de los pastores y sus dos hijos se había tratado de una confusión, fue un alivio para la comunidad cristiana y para sus familiares, ya que su buen nombre fue limpiado y se terminaron los rumores que indicaban lo contrario; no obstante, sus seres queridos siempre tuvieron la certeza de que eran inocentes.

Un allegado a la familia que prefirió mantenerse en el anonimato manifestó: “Marlon siempre fue una persona humilde, temerosa de Dios, su casa la construyó al lado de la iglesia, sin lujos ni vanidades, hablar con sus hijos transmitía paz y no se merecían un final de esta manera (…) solo Dios sabe para qué suceden las cosas, es algo que no superamos, siempre están presentes entre nosotros”.

Las capturas

Dos meses después de la masacre la Policía Nacional dio a conocer que en un denso operativo por parte de la Sijín y la Dijín, en Cúcuta y Villa del Rosario, fueron capturadas cuatro personas como los responsables de realizar el múltiple crimen, el cual fue planificado con varios días de anticipación.

Entre los detenidos están: el sicario, el conductor de la motocicleta, un sujeto conocido con el alias el Logístico y otro hombre, proveniente de Barranquilla.

Estos fueron identificados como: José Leal Rodríguez, sicario; Jorge Luis Valderrama, el conductor del vehículo; Jairo Andrés Miranda, conocido como alias el Logístico, encargado de la logística del crimen; Leonardo Barraza Castillo, encargado de identificar a las víctimas.

José Leal Rodríguez, Jorge Luis Valderrama, Jairo Andrés Miranda, conocido como alias el Logístico, y Leonardo Barraza Castillo.

Todos se encuentran en proceso de juicio por los delitos de homicidio agravado y porte ilegal de arma de fuego.

“Este es un caso de gran connotación nacional, el cual lo está adelantando la Unidad Nacional de la Fiscalía, a través de la Dirección de Apoyo Territorial”, dijo a este medio de comunicación un vocero de la Fiscalía General de la Nación.

La caída de ‘La Diabla’

Tras no saberse públicamente el paradero de Zaida Sánchez Polanco, alias la Diabla, el 22 de enero de 2025 volvió a ser noticia; la asesinaron de varios impactos de arma de fuego cuando se bajaba de una camioneta blindada, a las afueras de un hotel donde se hospedaba en el barrio El Estadio, de Medellín. El crimen se registró en presencia de su hijo de 9 años.

Zaida Sánchez Polanco, alias La Diabla.

Esta mujer había sido capturada en 2021 por presuntos vínculos con hechos delictivos, de todo se declaró inocente y en su contra se adelantaba un proceso judicial.

Como presuntos responsables de su asesinato la Fiscalía informó que fueron capturados en Barranquilla los hermanos José Gregorio y Estarlin Oswaldo Morgado Herrera, de 25 y 29 años, ambos fueron trasladados a Medellín y enfrentan cargos por homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.