En área urbana del municipio de Manaure, Cesar, un niño de dos años, identificado como Thiago Tellez, murió al ser embestido de manera accidental por un vehículo, cuyo conductor iba en retroceso.

Este hecho lamentable sucedió en horas del mediodía de este viernes 26 de diciembre, cuando el menor de edad, al parecer, se encontraba jugando y la persona que conducía el vehículo no se percató del pequeño, quien quedó debajo del automotor.

Inmediatamente el menor de edad fue llevado de urgencia al Hospital José Antonio Socarras Sánchez, del mismo municipio, donde los médicos informaron que ya se encontraba sin signos vitales por un fuerte golpe en la cabeza.

Versiones preliminares señalaron que el niño se encontraba bajo el cuidado de familiares debido a que su madre permanecía en el hospital acompañando a un familiar enfermo.

También se supo que tras los hechos la persona que conducía el vehículo presentó quebrantos de salud y también fue llevado al hospital, donde fue estabilizada.

En este caso hubo intervención de la Policía de Infancia y Adolescencia para esclarecer lo ocurrido.