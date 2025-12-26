En la invasión Los Rachanchanes, sur de Valledupar, se registró el asesinato con arma de fuego de un hombre identificado como Jhon Jairo Salcedo Candela, de 43 años, desempleado y conocido en el sector como ‘el Mandi’.

Según el reporte de la Policía Metropolitana, la víctima se encontraba en el interior de su vivienda cuando llegaron dos sujetos desconocidos a pie y uno de estos le disparó en repetidas ocasiones.

Algunos habitantes del sector, al percatarse de los hechos, lo ayudaron y trasladaron al Hospital Eduardo Arredondo Daza, sede Valle Mesa, en el barrio 450 Años, donde los médicos indicaron que falleció producto de disparos en la pierna izquierda.

De igual manera la Policía indicó que el occiso registraba múltiples anotaciones judiciales, entre estas por violencia intrafamiliar y porte, tráfico y fabricación de estupefacientes.

“Al parecer los autores del hecho llegan a pie hasta la vivienda de la víctima, donde lo hieren. Presuntamente los hechos se derivan por la venta de estupefacientes”, indicó una fuente judicial vinculada a la investigación de los hechos.

El levantamiento del cadáver fue realizado por funcionarios del CTI de la Fiscalía.