Por:  Milagro Sanchez Florez

La Policía Metropolitana de Valledupar entregó el balance de la noche de Navidad en su área de influencia, que abarca los municipios de La Paz, Manaure, San Diego, Pueblo Bello, Codazzi y la capital del Cesar.

El comandante encargado, teniente coronel Hernán Mauricio Torres Rozo, manifestó que gracias al accionar preventivo y operativo de más de 800 hombres y mujeres policías, desplegados estratégicamente en zonas urbanas y rurales, no se registraron hechos que afectaran la vida de los ciudadanos durante la noche y el día de Navidad.

De igual manera, se destacó una reducción del 12 % en homicidios durante el mes de diciembre, lo que posiciona a Valledupar como una de las cinco capitales con mayor disminución de este delito.

Asimismo, indicó que atendieron 147 llamadas a la línea de emergencias 123, relacionadas principalmente con riñas, casos de violencia intrafamiliar y perturbación a la tranquilidad, situaciones que dieron lugar a la imposición de 28 medidas correctivas, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Desde el 1 de diciembre, los controles policiales permitieron la captura de 68 personas, la incautación de 22 armas de fuego, evitando hechos que pudieran poner en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía, así como la imposición de 254 comparendos por porte de armas cortopunzantes.

De igual manera han realizado 69 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas, balnearios y centros comerciales, además del fortalecimiento de la seguridad en corredores viales, terminales de transporte y lugares de alta afluencia de público, con el propósito de garantizar una temporada decembrina tranquila y segura.

Durante este mes han incautado 70 kilogramos de pólvora y la imposición de 29 medidas correctivas.

Finalmente, se evidencia una reducción del 65 % en los casos de violencia intrafamiliar, equivalente a 73 casos menos durante el mes de diciembre que el año anterior.