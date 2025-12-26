La Policía Metropolitana de Valledupar entregó el balance de la noche de Navidad en su área de influencia, que abarca los municipios de La Paz, Manaure, San Diego, Pueblo Bello, Codazzi y la capital del Cesar.

El comandante encargado, teniente coronel Hernán Mauricio Torres Rozo, manifestó que gracias al accionar preventivo y operativo de más de 800 hombres y mujeres policías, desplegados estratégicamente en zonas urbanas y rurales, no se registraron hechos que afectaran la vida de los ciudadanos durante la noche y el día de Navidad.

De igual manera, se destacó una reducción del 12 % en homicidios durante el mes de diciembre, lo que posiciona a Valledupar como una de las cinco capitales con mayor disminución de este delito.

Asimismo, indicó que atendieron 147 llamadas a la línea de emergencias 123, relacionadas principalmente con riñas, casos de violencia intrafamiliar y perturbación a la tranquilidad, situaciones que dieron lugar a la imposición de 28 medidas correctivas, conforme a lo establecido en el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

Desde el 1 de diciembre, los controles policiales permitieron la captura de 68 personas, la incautación de 22 armas de fuego, evitando hechos que pudieran poner en riesgo la vida y la integridad de la ciudadanía, así como la imposición de 254 comparendos por porte de armas cortopunzantes.

De igual manera han realizado 69 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas, balnearios y centros comerciales, además del fortalecimiento de la seguridad en corredores viales, terminales de transporte y lugares de alta afluencia de público, con el propósito de garantizar una temporada decembrina tranquila y segura.

Durante este mes han incautado 70 kilogramos de pólvora y la imposición de 29 medidas correctivas.

Finalmente, se evidencia una reducción del 65 % en los casos de violencia intrafamiliar, equivalente a 73 casos menos durante el mes de diciembre que el año anterior.