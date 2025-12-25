Desde la Secretaría de Salud Departamental del Cesar reportaron que durante el 24 de diciembre hubo un quemado con pólvora y otros seis casos en lo corrido del día 25. A estos eventos se le suman 19 registrados en lo corrido del mes, para un total de 26.

De igual manera, la Policía Nacional informó que en zona rural del municipio de San Martín incautó material pirotécnico a un hombre de 37 años de edad, quien transportaba más de 1.000 gramos de pólvora.

El material incautado estaba compuesto por: dos volcanes brillantes, cinco pirotécnicos tipo ‘pablón’, 15 totes, dos cajitas de misiles de 25 tiros cada una, 24 cajas de chispitas mariposa (sparklers) de seis unidades cada una, para un total de 144 chispitas.

El avalúo comercial del material pirotécnico decomisado asciende a los 300.000 pesos.

De igual manera en el corregimiento de San Roque, jurisdicción del municipio de Curumaní, fue decomisado a un ciudadano diferentes tipos de pólvora.