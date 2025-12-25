La Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera, en coordinación con la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian), adelantó controles aduaneros a vehículos de carga, obteniendo importantes resultados en la lucha contra el comercio ilegal.

Lea: Asesinan a caficultor de 86 años dentro de su casa en Aguachica

En este sentido, los uniformados lograron descubrir un cargamento de contrabando en la vía que comunica al municipio de Becerril con Valledupar, consistente en cigarrillos y licor, oculto entre sacos de sal transportados en un tractocamión proveniente del departamento de La Guajira con destino al interior del país.

Policía Descubren contrabando de cigarrillos y licor en cargamento de sal.

La mercancía incautada ingresó al territorio nacional sin cumplir los requisitos establecidos en la normatividad aduanera vigente y su valor comercial supera los 50 millones de pesos.

“La pericia y experiencia de los uniformados permitió identificar la modalidad de ocultamiento utilizada para evadir los controles aduaneros y policiales, evitando que estos productos ilegales llegaran al mercado nacional. Con este procedimiento protegemos la salud pública y salvaguardamos los recursos destinados a la salud y al deporte, los cuales provienen de los impuestos generados por el comercio legal de licores y cigarrillos”, manifestó el comandante del Departamento de Policía en el Cesar, coronel William Javier Morales Vargas.

Lea: Mujer desaparecida fue hallada muerta y enterrada en una fosa

Destacó que lo corrido del presente año, la División de Control Operativo Valledupar ha realizado 18 procedimientos, logrando la aprehensión de 68.120 unidades de cigarrillos y 1.852 botellas de licor de contrabando en el departamento del Cesar, con un valor comercial estimado en $144.114.684.

Finalmente, invitaron a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el contrabando y el comercio ilícito a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 o el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co.