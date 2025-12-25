Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 se proyectan como un evento que va más allá de la competencia deportiva, por cuanto se constituyen en una única e histórica oportunidad para dejar un legado social, educativo, ambiental y económico, orientado a la transformación sostenible de la ciudad, fortaleciendo la cultura sobre la verdadera inclusión de las personas con discapacidad.

Por tanto, uno de los principales legados se orienta al fortalecimiento de la educación inclusiva, mediante acciones que buscan garantizar el acceso y la permanencia de estudiantes con discapacidad en el sistema educativo público, promoviendo condiciones de igualdad y oportunidades reales desde la formación.

Asimismo se promueve el convenio entre la Universidad Popular de Cesar y el Comité Paralímpico Colombiano, para impulsar proyectos que permiten profundizar la academia y la investigación vinculada al tema de la discapacidad. Este aspecto, de forma integral, también se viene realizando con la Universidad del Área Andina y la UDES Valledupar.

Juegos Suraparamericanos 2026

También se impulsará la ciudad en liderazgos comunitarios, especialmente femeninos, destacando el trabajo de mujeres que promueven la inclusión, el reconocimiento de las discapacidad y el mejoramiento de la calidad de vida en barrios, comunas, veredas, corregimientos de Valledupar y Agustín Codazzi, así como en comunidades indígenas, como parte del fortalecimiento del tejido social que se gesta con el desarrollo deportivo de un evento que, además del alto rendimiento paralímpico trae oportunidades y espacios socialmente inclusivos y accesibles.

A través del acompañamiento de las empresas públicas y privadas del ramo, se desarrollará una intervención territorial orientada a la separación de residuos y el aprovechamiento de material reciclable, promoviendo la economía circular. Como parte de este proceso, se instalarán más de 150 puntos verdes en los escenarios deportivos, infraestructura que quedará como legado permanente para el desarrollo de actividades deportivas y comunitarias.

“Los Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 no son solo un evento deportivo de talla continental; se constituyen en un punto de inflexión para la ciudad. Dejarán un legado real en inclusión, sostenibilidad y desarrollo social que transformará el territorio y seguirá generando oportunidades, mucho después de que se apague la llama parasuramericana”, aseguró Elmer Jiménez Silva, director de los Juegos.

Con apoyo del Ministerio del Deporte, la Gobernación de Cesar y de las alcaldías de Valledupar y Agustín Codazzi, los Juegos Parasuramericanos representan el evento multideportivo del sector paralímpico más importante en la historia de Colombia y serán las justas que abrirán el ciclo hacia los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Estas competencias se desarrollarán del 5 al 16 de julio de 2026, con Valledupar como sede y Agustín Codazzi como subsede para dos disciplinas del programa deportivo, garantizando la participación de 1.120 Para atletas de 12 países del continente.