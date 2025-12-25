Un hombre identificado como Francisco Alberto Cantillo Ferrer, de 27 años, falleció luego de resultar gravemente herido con arma de fuego en hechos ocurridos durante la madrugada del 25 de diciembre en el barrio Centro del municipio de Ponedera.

Según la información conocida, el hecho se registró en la calle 17 con carrera 14, donde la víctima recibió dos heridas por arma de fuego. Cantillo Ferrer fue auxiliado y trasladado a la clínica San Rafael del municipio de Sabanalarga, a donde ingresó sin signos vitales.

Posteriormente, unidades adscritas a la Estación de Policía de Ponedera, tras una rápida reacción y gracias a la información suministrada por la comunidad mediante llamada telefónica, lograron la aprehensión de un adolescente de 17 años, señalado como presunto responsable del homicidio. El menor fue interceptado luego de que, presuntamente, se diera a la huida en una motocicleta, de acuerdo con las características aportadas por los ciudadanos.

Al adolescente se le dieron a conocer de manera inmediata sus derechos como persona aprehendida y se inició el proceso de judicialización ante la Unidad de Responsabilidad Penal para Adolescentes.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reiteró el llamado a los padres de familia para que orienten a sus hijos, fortalezcan los valores y el diálogo en el hogar, e invitó a la ciudadanía a continuar utilizando la línea de emergencia 123.