En las últimas se ha conocido que un sujeto identificado como Giovanni Andrés Fuentes Salcedo, de 28 años, se entregó en las instalaciones de la Policía Nacional, donde confesó ser el autor material e intelectual Natalia Castrillo Benjumea, de 27 años, quien fue encontrada avanzado estado de descomposición, enterrada en una fosa a orillas de un río en el corregimiento de Llerasca, municipio de Codazzi, Cesar.

De acuerdo con el comandante encargado de la Policía Metropolitana de Valledupar, teniente coronel Mauricio Torres, la desaparición de esta mujer se produjo el 20 de diciembre, pero solo hasta el día 22, sus familiares notificaron que estaba desaparecida por cuanto unidades de la seccional de investigación criminal y el CTI de la Fiscalía, dispusieron labores de búsqueda.

Finalmente el martes 23 de diciembre el cuerpo sin vida fue encontrado en dicho lugar, y posteriormente trasladado a Medicina Legal, donde determinarán el modo del asesinato. No se descarta que Castrillo Benjumea haya sido degollada o asfixiada.

Cortesía

Asimismo, el teniente coronel Mauricio Torres, indicó que la Fiscalía Quinta del municipio de Codazzi, profirió la orden de captura por el delito de feminicidio en contra de Fuentes Salcedo y una vez se entregó ante las autoridades, la misma le fue notificada y materializada.

“A los familiares y amigos de la víctima le reiteramos nuestra solidaridad y reiteramos nuestro compromiso inquebrantable en la vida, seguridad y la convivencia ciudadana”, expresó el oficial.

Para el día de la desaparición de esta mujer, quien era madre de dos menores de edad, la comunidad indicó que la vieron subirse a una motocicleta junto con un hombre de estatura alta y tez morena. Sus familiares al notar que no regresaba a casa y que tampoco contestaba su celular, el cual luego sonaba apagado, empezaron a buscarla sospechando que no se encontraba bien.

Para el 23 de diciembre en horas de la tarde, al parecer, fue un familiar del individuo capturado, quien alertó a la comunidad y a los familiares de la occisa donde se encontraba el cuerpo, al buscarlo en el lugar indicado lo hallaron.

Al respecto, el alcalde municipal de Codazzi, Hernán Baquero manifestó: Condenamos con absoluto repudio la desaparición y el posterior asesinato de la joven Natalia Castillo. Este crimen atroz nos llena de dolor, indignación y profunda tristeza. Nada justifica arrebatarle la vida a una mujer ni sembrar el terror en nuestra comunidad. Desde Agustín Codazzi rechazamos de manera categórica toda forma de violencia y exigimos a las autoridades justicia pronta y ejemplar”.