Este viernes 26 de diciembre, la Fiscalía General de la Nación informó que imputó el delito de fraude procesal al exdirector de la Seccional Atlántico, William Fernando Orlando Jaiquel, por presuntamente engañar a la entidad con una falsa condición para que su cargo fuera excluido de los puestos ofertados en el concurso de méritos 2024.

El funcionario es señalado de utilizar de manera indebida una acción afirmativa y acreditar ser padre cabeza de familia, a través de una declaración jurada, para que el ID de su empleo como fiscal delegado ante los jueces del circuito especializado no entrara en la convocatoria pública.

Lea: Duro golpe al contrabando en el Puerto de Barranquilla: incautan más de 6.700 sets de perfiles de aluminio

De acuerdo con la investigación orientada por una fiscal delegada ante la Corte Suprema de Justicia, el entonces director seccional no era padre de familia y habría presentado información contraria a la realidad para hacer incurrir en error a los servidores del área administrativa de la Fiscalía, que finalmente excluyeron su cargo del concurso de méritos.

“En ese sentido, obtuvo un beneficio indebido. La gravedad de los hechos se acentúa por su condición de funcionario judicial, su experiencia y la posición de dirección y confianza que ocupaba al momento de los hechos. El procesado no aceptó el cargo en su contra”, reportó la Fiscalía en las últimas horas.}

¿Quién es William Orlando Jaiquel?

Hay que recordar que William Fernando Orlando Jaiquel había sido designado director de la Fiscalía seccional Atlántico en abril del año 2024 en reemplazo del fiscal especializado Elkin Chiquillo.

Orlando Jaiquel estuvo entre los 18 directores seccionales que designó en ese entonces la fiscal general de la Nación, Luz Adriana Camargo Garzón, con el fin de liderar estrategias investigativas y judiciales en las regiones.

El exfuncionario de la Seccional Atlántico, señalado ahora por presunto fraude procesal, es abogado de la Universidad Católica de Colombia, con especializaciones en derecho penal y criminología de la Universidad Libre, además de una especialización en derecho ambiental de la Universidad Externado de Colombia.

Asimismo, es magíster en derecho penal de la Universidad Simón Bolívar de Barranquilla.

Aquí: Capturan en flagrancia al presunto responsable del homicidio de un joven de 22 años en Luruaco

Ha sido asistente en la Unidad Nacional Anticorrupción de la Fiscalía General de la Nación y fiscal especializado ante la Unidad Nacional de Crimen Organizado en Medellín. De igual manera, ha fungido como fiscal especializado de la Dirección Especializada por los Delitos contra los Recursos Naturales y el Medio Ambiente.