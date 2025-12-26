Un homicidio se registró en las últimas horas en el corregimiento de Arroyo de Piedra, en el municipio de Luruaco, Atlántico, donde un joven de 22 años falleció tras ser atacado con un arma cortopunzante durante una riña en vía pública. La Policía Nacional capturó en flagrancia a un hombre señalado como presunto responsable del hecho.

Le puede interesar: Hombre se habría negado a darle paso a motorizado por vía cerrada y fue asesinado a balazos

Según el reporte oficial, unidades adscritas a la Estación de Policía de Luruaco adelantaron una rápida reacción en la calle 3 con carrera 4 del corregimiento de Arroyo de Piedra, donde se presentó una riña múltiple entre varias personas.

En medio del altercado, uno de los involucrados habría agredido a la víctima con un cuchillo, causándole una herida mortal.

Vea aquí: Policía destaca convivencia y protección de la vida durante Navidad en el Atlántico

La persona fallecida fue identificada como Gleider Alberto Cantillo García, de 22 años. De acuerdo con las autoridades, el hecho estaría relacionado con un acto de intolerancia social.

Durante los mismos sucesos, cuatro personas más resultaron lesionadas y fueron trasladadas al hospital municipal de Luruaco, donde permanecen bajo observación médica con pronóstico estable.

Lea también: Adolescente mata a hombre en plaza de Ponedera y la Policía del Atlántico lo aprehende

En el lugar de los hechos, la patrulla policial interceptó a un hombre de 32 años, quien fue señalado por la comunidad como el presunto autor de la agresión que derivó en el homicidio en Luruaco.

El capturado fue dejado a disposición de la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio. Entre tanto, unidades de Policía Judicial adelantan labores de verificación y recolección de información para esclarecer los móviles del caso.

Le sugerimos: Caen tres presuntos integrantes de ‘Los Costeños’ en Soledad: uno de ellos registra nueve anotaciones

La Policía reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier hecho que afecte la convivencia y la seguridad ciudadana. La línea 123 continúa habilitada para el suministro de información.