En tragedia terminó una reunión familiar en el sector de Villa Norte, en el corregimiento La Playa de Barranquilla, luego de que un sujeto armado disparara contra un vecino de ese sector que se negó a darle paso por una vía que había sido cerrada, al parecer, en medio de un festejo.

La Policía Metropolitana señaló que todo sucedió a eso de las 3:00 de la madrugada de este 24 de diciembre, cuando vecinos de una cuadra habrían decidido cerrar el paso vehicular y un sujeto que se desplazaba en una motocicleta pidió a los presentes que se le dejara pasar.

Sin embargo, en medio de un reclamo airado, quienes estaban presentes en la reunión se negaron a dejar transitar al motorizado y este viró su vehículo para marcharse del lugar.

Minutos después, el mismo sujeto regresó armado y le disparó al hombre que le habría negado el paso, causándole la muerte.

La víctima fatal fue identificada por las autoridades como Demic Alexis Gómez Blanco. Mientras que Brandom Alexis Gómez Medina, hijo del occiso, resultó herido cuando trató de perseguir al agresor, quien se dio a la huida a pie.

Hay que señalar que el autor del homicidio dejó abandonado su motocicleta en el lugar del atentado y la comunidad incineró el vehículo, luego de ser alertada por las detonaciones de proyectil de arma de fuego.

La Policía Metropolitana de Barranquilla se encuentra tras la pista del agresor, quien sería habitante del mismo sector de La Playa.