Más de 1.400 uniformados de la Policía Nacional fueron desplegados en los 18 municipios del departamento del Atlántico durante la celebración de la Nochebuena y el Día de Navidad, en el marco del plan de seguridad y movilidad “Navidad con Propósito”, con el objetivo de proteger la vida, preservar la convivencia y acompañar a las familias.

Según el balance oficial, durante el Día de Navidad se registró una reducción del 12 % en los homicidios en comparación con el mismo periodo de 2024. Asimismo, la atención oportuna de 14 motivos de policía permitió salvar 14 vidas. En cuanto a lesiones personales, se reportó un solo caso, frente a tres registrados en la Navidad de 2024, lo que representa una disminución del 33 %.

En resultados operativos, desde el 1 de diciembre de 2025 se logró la captura de 44 personas por diferentes delitos, entre ellas nueve por homicidio y tres por porte ilegal de armas. Durante el mismo periodo se incautaron cuatro armas de fuego y 67 armas cortopunzantes.

En materia de protección a la infancia, durante el Día de Navidad se desarrollaron 13 actividades preventivas orientadas a la protección de niños, niñas y adolescentes. En lo corrido de diciembre se realizaron 95 actividades, logrando reducir casos de abandono, mendicidad y evasión del núcleo familiar, en articulación con otras autoridades.

En cuanto a seguridad vial, durante el Día de Navidad se movilizaron 29.101 vehículos por las vías nacionales del departamento, sin que se registraran accidentes, personas lesionadas ni fallecidas, lo que representa una reducción del 100 % en muertes por siniestros viales frente al mismo periodo de 2024. Durante la jornada se impusieron 35 comparendos, principalmente por embriaguez, exceso de velocidad y sobrecupo.

Durante la celebración, la Policía atendió 33 llamadas a la línea 123, relacionadas principalmente con uso indebido de pólvora, alteración de la tranquilidad y comportamientos contrarios a la convivencia. Como resultado de la mediación policial, se impusieron más de seis comparendos por riñas, ruidos molestos y afectaciones a la tranquilidad.

En el balance de violencia intrafamiliar, en lo corrido de diciembre de 2025 se registraron 50 casos, lo que representa una disminución del 13,8 % frente al mismo periodo de 2024, sin que se presentaran feminicidios. Estas cifras se atribuyen a las acciones preventivas del grupo Patrulla Púrpura, que realizó 1.358 actividades y benefició a 3.647 personas.

En materia de turismo seguro, se ejecutaron 160 actividades de prevención y acompañamiento en zonas turísticas y corredores viales. Así mismo, se logró la incautación de 353 botellas de licor adulterado y 246 kilogramos de pólvora, como parte de los controles para proteger la vida y la salud de los ciudadanos.

El coronel Eddy Javier Sánchez Sandoval, comandante del Departamento de Policía Atlántico, reafirmó el compromiso institucional con la vida, la seguridad y la convivencia, e invitó a la ciudadanía a continuar celebrando con responsabilidad y respeto para garantizar un fin de año en paz.