La Policía Nacional reportó este jueves 25 de diciembre la captura de tres personas señaladas como presuntos integrantes del Grupo Delincuencial Organizado (GDO) ‘Los Costeños’, tras la ejecución de cuatro diligencias de allanamiento y registro en Barranquilla y su área metropolitana.

Las acciones policiales se presentaron en los barrios Ciudad Belén, Villa Katanga y La Central, donde fueron aprehendidos estos ciudadanos por los delitos de homicidio, fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego, así como tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

Lea: Muere motociclista tras chocar con animal que se atravesó en vía del Atlántico

Entre los capturados se encuentra un sujeto conocido con el alias de ‘Alvarito’, quien registra nueve anotaciones judiciales por los delitos de homicidio, amenazas, porte ilegal de armas de fuego, concierto para delinquir y lesiones culposas.

De acuerdo con la información oficial de la institución policial, este individuo es requerido por el delito de homicidio, relacionado con un hecho violento ocurrido en el mes de julio de 2023 en el área metropolitana de Barranquilla.

Cortesía/Cortesía

Durante los procedimientos, fueron incautados un arma de fuego tipo pistola con su proveedor, 10 cartuchos calibre 9 milímetros, una motocicleta, 760 gramos de base de coca, nueve pimpinas de ácido sulfúrico, aproximadamente 20 kilogramos de sustancias químicas utilizadas para la fabricación de clorhidrato de cocaína y un kilogramo de marihuana.

Ofensiva contra el homicidio

La autoridad agregó que este operativo se dio en el marco de la ofensiva frontal contra el homicidio y los delitos asociados al tráfico, fabricación y porte de estupefacientes e impacta de manera directa al Grupo Delincuencial Organizado Los Costeños.

“Este resultado representa una afectación significativa a las finanzas y capacidad delictiva de esta estructura criminal, contribuyendo a la contención del homicidio y al debilitamiento del tráfico de estupefacientes en la ciudad”, comunicó la Policía.

Aquí: Doble homicidio en Las Américas: ¿una venganza por un crimen de hace un par de años?

Las autoridades invitaron a la comunidad a suministrar información que permita prevenir y contrarrestar el accionar de las organizaciones criminales a través de la Línea Contra el Crimen 3178965523 o la línea de emergencias 123.