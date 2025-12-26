En desarrollo de una diligencia de registro y allanamiento realizada en el puerto de la Sociedad Portuaria Regional de Barranquilla (SPRB), funcionarios de la División de Control Operativo Barranquilla, en articulación con la Fiscalía General de la Nación, hallaron siete contenedores que contenían 6.788 sets de perfiles de aluminio arquitectónico de procedencia extranjera.

De acuerdo con el reporte de las autoridades, esta mercancía no contaba con la documentación soporte que acreditara su legal ingreso al Territorio Aduanero Nacional.

Lea: Capturan en flagrancia al presunto responsable del homicidio de un joven de 22 años en Luruaco

El valor comercial estimado de la mercancía incautada asciende a $4.674.600.000, constituyéndose en un golpe contundente contra las estructuras dedicadas al contrabando, según cifras oficiales, y “reafirmando el compromiso institucional de la Policía Nacional con la protección de la economía del país y la defensa de la industria formal”.

La Policía Metropolitana de Barranquilla indicó que este operativo se dio en el marco del fortalecimiento de las acciones operativas y preventivas orientadas a contrarrestar el contrabando y el comercio ilícito, y como parte de la estrategia contra la ilegalidad y el Plan ‘Una Navidad con Propósito’.

Un operativo coordinado

Cortesía

La intervención fue hecha por la Policía Nacional, a través de la Dirección de Gestión de Policía Fiscal y Aduanera (Polfa), en coordinación con la Fiscalía General de la Nación, cuyas instituciones continúan desarrollando controles aduaneros en los principales puertos del país, obteniendo importantes resultados en la lucha contra el comercio ilegal.

“Barranquilla, por su ubicación estratégica y su dinámica portuaria, representa un punto clave para el control del ingreso de mercancías al territorio nacional, lo que exige acciones firmes y coordinadas para garantizar la legalidad en el comercio exterior”, explicó la institución policial.

Al respecto, el coronel Miguel Andrés Camelo Sánchez, comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, manifestó: “Este resultado es una muestra clara del trabajo articulado entre las autoridades para combatir el contrabando. Nuestra misión es proteger la economía del país y garantizar que las mercancías que ingresan al territorio nacional cumplan con la normatividad vigente. Invitamos a la ciudadanía y al sector empresarial a denunciar cualquier actividad irregular que afecte la legalidad y el desarrollo económico”.

Aquí: Hombre se habría negado a darle paso a motorizado por vía cerrada y fue asesinado a balazos

En ese sentido, la Policía Fiscal y Aduanera invitó a la ciudadanía a denunciar cualquier actividad relacionada con el contrabando y el comercio ilícito a través de la Línea Anticontrabando 159, WhatsApp 321 394 2169 y el correo electrónico polfa.anticontrabando@policia.gov.co, garantizando absoluta reserva de la información.