Una familia del barrio Cinco de Noviembre de Valledupar vive una tragedia tras la noticia de que uno de sus integrantes murió en un accidente de tránsito registrado en la avenida Los Militares, de esta capital, la madrugada de este 26 de diciembre.

La víctima mortal fue identificada como Sebastián Canoles Meneces, de 21 años, quien conducía una motocicleta en compañía de María Mercedes Rodríguez Vásquez, quien resultó gravemente herida.

De acuerdo con la información entregada por las autoridades, el joven chocó violentamente contra un muro, lo que hizo que saliera expulsado de la moto y cayera sobre el pavimento falleciendo de manera inmediata. Seguidamente unidades policiales acordonaron el área, mientras funcionarios de tránsito municipal procedieron a la inspección técnica del cadáver.

De manera paralela una ambulancia auxilió a Rodríguez Vásquez, quien permanece en delicado estado de salud en una clínica de la ciudad.

Iván Meneces, abuelo y padre de crianza del occiso, indicó que este hecho es muy lamentable y revive la muerte de otro miembro de la familia: Jordin Sebastián Figueroa Meneces, quien murió hace 7 meses en circunstancias iguales, tras un accidente de tránsito en el sector del parque Los Algarrobillos.

“Esto es horrible. Lamentamos mucho su partida, estamos tristes, no sabemos en sí qué pasó. Muy doloroso. Es momento para decirle a la juventud que tengan prudencia en las motos, pedimos a Dios que nos dé mucha fortaleza”, indicó Iván Meneces.

La última vez que vieron con vida a Sebastián fue a las 9:30 de la noche del 25 de diciembre cuando llegó a cenar y luego salió con amigos a departir. Horas después les avisaron que estaba muerto.