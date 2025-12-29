Una recompensa de hasta 100 millones de pesos ofrece la alcaldía de Sincelejo por información que conduzca al paradero del homicida de Manuel Fernando Ozuna Mercado, ocurrido la noche del sábado 27 de diciembre en la zona sur.

El anuncio lo hizo el alcalde de la ciudad, Yahir Acuña Cardales, al tiempo que indicó que en Sincelejo las recompensas son permanentes desde el mes de septiembre.

Invitó a quien tenga información de este y otros hechos violentos en la ciudad a que lo haga saber a través de las líneas 321 394 5528 – 313 721 1560, donde les garantizan absoluta reserva.

Para reforzar este pedido de información la administración municipal hizo público un corto video donde se ve caminando a un joven vestido de negro y quien sería el autor del crimen de Ozuna que fue cometido con un arma de fuego. Un solo balazo en la parte izquierda del tórax acabó con la vida del ciudadano de 39 años.

El pronunciamiento del mandatario de los sincelejanos se produjo tras una serie de manifestaciones públicas que ha realizado la ciudadanía a través de las redes sociales donde exigen justicia.

A esto se suma que en la tarde del domingo hubo un plantón en las afueras de la casa que habitaba Ozuna, en el barrio Santa Cecilia, zona sur, y a una sola voz ciudadanos de todas las edades exigen que el crimen sea esclarecido.

“Queremos pronta justicia y que se diga qué fue lo que ocurrió”, es una de las peticiones de la familia Ozuna.

La Policía Nacional aún no se ha referido a lo ocurrido, pero las primeras versiones indican que se trató de una equivocación dado que Manuel Fernando era conocido por ser un joven trabajador y fiel hincha y líder del Junior, cuyos amigos del equipos también le han hecho algunos homenajes.