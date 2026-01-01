La ciudad de Sincelejo abrió la cifra de muertes violentas en el departamento de Sucre en este 2026.

La víctima, que fue atacada con un arma blanca, es Yosimar Múñoz Rivera, de 35 años, quien recibió una puñalada en el tórax en medio de una riña.

El Yosy, como era conocido popularmente, alcanzó a ser llevado a un centro médico asistencial de Sincelejo donde se produjo el deceso debido a la gravedad de la lesión.

La riña en la que se produjo la mortal agresión ocurrió a las 3:40 de la madrugada de este jueves 1° de enero en el barrio Villa Mady, zona sur de la capital sucreña.

El comandante de la Policía en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, al entregar el reporte de los hechos registrados durante el último y el primer día del año, sostuvo que este hecho de afectación a la vida se produjo en medio de un acto de intolerancia por ingesta de licor, al tiempo que confirmó que por este crimen fue capturado el señalado homicida que es un miembro activo de la fuerza pública (Ejército Nacional) que se encuentra de descanso y que debía retornar a su unidad militar el domingo 18 de enero.

El móvil de la riña sería una motocicleta. Tanto víctima como victimario se conocerían.

