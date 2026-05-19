Ha pasado una semana y todavía sigo recibiendo felicitaciones, mensajes y publicaciones sobre la huella que dejó la más reciente edición de Perrenque Creativo, el Congreso de Marketing y Comunicaciones del Caribe.

Fue apenas nuestra segunda versión y ya comienza a sentirse como un evento de ciudad. Varias personas me han preguntado cómo lo logramos. La respuesta corta sería: con mucho perrenque. Pero la respuesta completa tiene nombres propios. Perrenque fue posible porque un sector necesitaba reconocerse como industria y porque muchos aliados creyeron.

En la región hay eventos para casi todos los sectores económicos, pero no existía uno enfocado en quienes vivimos de la comunicación, el marketing, la creatividad, la producción, las marcas y los eventos. Ese fue el vacío que quisimos llenar.

Con el equipo de Agencia Pópuli nos atrevimos a quitarle horas al descanso para diseñar un congreso que pusiera a conversar al talento creativo del Caribe. Queríamos un evento que inspirara, conectara y proyectara esta industria desde lo local, pero con pensamiento global.

Y lo logramos. Reunimos a invitados, panelistas, empresarios, estudiantes y profesionales de la región y del país. Pero nada de eso se hace solo. Por eso esta columna es, sobre todo, un agradecimiento.

Gracias a Duberney Castaño, socio de esta aventura, quien no le negó un centímetro de pantalla ni de capacidad técnica al evento. A Comfamiliar Atlántico, en cabeza de Herber Mantilla, por demostrar que una caja de compensación también puede construir ciudad. A Gases del Caribe, empresa estandarte que siempre apoya iniciativas de progreso. A José Díaz, de Digiprint, que siempre la da toda con las impresiones de gran formato. A Afinia, que desde Cartagena se sumó para ampliar el alcance de Perrenque. Al equipo de Evoagro, en cabeza de René Puche. Y a esta casa editorial, mi casa, EL HERALDO.

Gracias también a Uninorte, Promigas, Brasilia, Fundación Santo Domingo, UPCA, Revista P&M, Sistema RCN, Caracol Radio, Efectimedios, Cucayo, PassLine, Sempertex, Schoonewolf, Danso, Beltec, Synergy, Ibis, Inmov, UCEP y UNEMEC. Y, por supuesto, a los más de 100 colaboradores que trabajaron para que cada detalle saliera adelante.

Hoy nos queda un guayabo perrencúo, pero también una responsabilidad: convertir esta iniciativa en una plataforma de identidad creativa y cultural para el Caribe. Un espacio donde empresas, estudiantes, medios, marcas, gremios y talentos se reconozcan como parte de una misma industria.

Perrenque no nació para ser solo un evento de dos días. Nació para recordarnos que en el Caribe hay talento, criterio, oficio y ganas de hacer las cosas bien.

Somos gente con mucho perrenque.

@ortegadelrio