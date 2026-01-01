Las lesiones personales, una de las conductas que suele presentarse durante las celebraciones masivas, registraron una disminución del 75% en la llegada del Año Nuevo en el departamento de Sucre en comparación con la misma fecha de la vigencia 2024.

Leer también: Siete personas quemadas con pólvora en Sucre durante la celebración de Año Nuevo, entre ellas un niño de 14 años

Así lo dio a conocer el comandante de la institución en Sucre, coronel Aimer Fredy Alonso Triana, al entregar el balance de los operativos y de las jornadas de prevención adelantadas por los 1.548 policías que están comprometidos en la ejecución del plan ‘Navidad con Propósito’.

Indicó el oficial que los dos únicos casos de lesiones personales registrados en las últimas 24 horas ocurrieron en los municipios de San Marcos y Sampués.

Además fueron aprehendidos en flagrancia dos ciudadanos por los delitos de homicidio y receptación, así mismo se incautaron de 5 armas cortopunzantes.

Importante: Sincelejo registra su primer crimen en el 2026: hombre fue atacado a cuchillo durante riña

A través de la línea de emergencia 123 ingresaron 63 llamadas de las cuales 8 fueron para requerimientos de atención de casos de riñas.

Para esta fecha de fin y principio de año se movilizaron por los ejes viales de paso nacional en Sucre 18 mil 869 vehículos, no se registraron accidentes de tránsito, pero sí fueron impuestas 47 órdenes de comparendos por diferentes infracciones y realizaron 41 pruebas de embriaguez.