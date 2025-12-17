El exconcejal de la ciudad de Sincelejo por el Partido Liberal, José Gútemberg Macea Gómez, aspira a una curul en el Senado de la República. Inscribió su candidatura por la coalición Verde- En Marcha- ASI- Colombia Renaciente- Demócratas, donde tiene el número 15.

En esa casilla estuvo pre-inscrito el exsenador y actual diputado de la oposición en el departamento de Sucre, Mario Fernández Alcocer, quien desistió porque sus proyectos apuntan a la gobernación, es decir, será candidato en las elecciones regionales del 2027.

Fernández Alcocer, líder de una de las casas políticas de Sucre, apoya la candidatura de Macea Gómez, que es cuñado de la actual representante a la Cámara por Sucre y exdiputada, Karyme Cote, que a su vez es la esposa de Rafael Macea, político en Sucre.

El nuevo aspirante al Senado en este departamento es economista de la Universidad del Atlántico, especialista en Gobierno y Políticas Públicas de la Universidad Javeriana y candidato a magister del mismo programa.

Fue gerente de Empas Sincelejo durante 5 años y concejal de Sincelejo en el período 2020- 2023.

Su interés político se ha caracterizado por la calidad y los costos de las tarifas de servicios públicos así como por las condiciones de ventaja de las empresas prestadoras de dichos servicios en la estructuración de los contratos con el Estado colombiano.