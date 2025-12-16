En horas de la tarde de este martes, fue reportado la incineración de un vehículo de carga pesada en carreteras del departamento de La Guajira.

De acuerdo con la información preliminar, dos hombres a bordo de una motocicleta y con armas largas detuvieron la marcha de una tractomula, obligaron a descender al conductor y le prendieron fuego.

Posteriormente, a pocos metros dejaron un cilindro y huyeron del lugar con rumbo desconocido.

El Ejército Nacional indicó que podría tratarse de integrantes del Ejército de Liberación Nacional (ELN), teniendo en cuenta la vigencia del paro armado anunciado por el grupo al margen de la ley.

En el lugar se encuentran tropas del Grupo de Caballería Mediano N°10 de la Décima Brigada, además de personal de Antiexplosivos, en las verificaciones del artefacto abandonado en carretera.

Por el momento la vía que conduce al municipio de Uribia, a la altura del kilómetro 51, entre las comunidades indígenas de Orroco y Porvenir, se mantiene cerrada.