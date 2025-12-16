Las autoridades de Estados Unidos investigan la muerte de una mujer cuyo cuerpo fue encontrado al interior de un congelador en una tienda de la cadena Dollar Tree, ubicada en el sector de la Pequeña Habana, Miami, Estados Unidos.

La mujer fue identificada como Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, originaria de Nicaragua. Según información conocida posteriormente, era médica anestesióloga especializada en cardiopatías congénitas y trabajaba en el Hospital Infantil Manuel de Jesús Rivera, en Managua.

El caso se dio a conocer en la mañana del pasado domingo 14 de diciembre, cuando una empleada del establecimiento llegó a iniciar su turno laboral.

NEW: Woman’s body found inside freezer at Miami Dollar Tree store



Miami Police said Helen Massiell Garay Sanchez, 32, entered the store Saturday night, didn’t buy anything, and stayed in a freezer in the back storage room overnight



She was found by an employee the next morning… pic.twitter.com/sYvlly2oBL — Unlimited L's (@unlimited_ls) December 15, 2025

De acuerdo con reportes de medios locales, la trabajadora abrió uno de los congeladores del área trasera del local y se encontró con el cuerpo de una mujer sin signos vitales. Minutos después, uniformados llegaron al lugar, acordonaron la zona y retiraron el cuerpo para dar inicio a las investigaciones correspondientes.

El comercio se encuentra ubicado en la avenida 9 con calle 8, una zona altamente transitada del barrio conocido como la Pequeña Habana, lo que aumentó el impacto del hecho entre residentes y comerciantes del sector.

X @AidaCarrion1 Helen Massiell Garay Sánchez, de 32 años, originaria de Nicaragua, fue encontrada en un congelador de Dollar Tree

¿Cómo ingresó la mujer en el congelador del Dollar Tree?

Tras revisar los registros de las cámaras de seguridad, la Policía indicó que la mujer ingresó sola a la tienda la noche del sábado y se dirigió hacia el congelador situado en un área restringida del almacén. Poco tiempo después, el local cerró sus puertas sin que nadie advirtiera su presencia.

Por el momento, los investigadores no han encontrado evidencias que apunten a un acto criminal. La hipótesis preliminar sugiere que la mujer habría entrado al congelador por cuenta propia y quedó atrapada sin que empleados o clientes lo notaran.

X @AidaCarrion1 Dollar Tree donde fue encontrada Helen Garay

El caso continúa bajo análisis forense mientras se esperan los resultados oficiales que permitan esclarecer con exactitud las circunstancias de la muerte.

Garay se encontraba en Estados Unidos de visita familiar y tenía previsto regresar a Nicaragua al día siguiente del suceso. Familiares de la víctima fueron vistos en las afueras del establecimiento, visiblemente afectados, aunque evitaron dar declaraciones públicas.

Los familiares de Helen, quien tenía dos hijos, crearon una campaña en la plataforma GoFundMe con el objetivo de recaudar fondos para trasladar su cuerpo a Nicaragua.