Un árbol de Navidad se incendió en pleno evento público, en la comunidad de El Carmen, municipio de Tula de Allende en Hidalgo (México). Por fortuna no hubo personas lesionadas, pero el adorno navideño terminó completamente destruido luego de que lo alcanzaran las llamas de fuegos pirotécnicos, que hacían parte de la celebración.

Según información preliminar, durante la detonación de los artefactos pirotécnicos, uno de estos arrojó chispas contra el árbol y poco a poco empezó a prenderse en llamas. Fue la comunidad la que avisó de lo sucedido, y los habitantes del sector vivieron momentos de tensión y alarma.

Hasta el lugar llegaron las autoridades y los cuerpos de emergencia, y lograron apagar la conflagración. Pero antes, los mismos vecinos del barrio, con baldes llenos de agua, ayudaron a apaciguar el fuego y evitar que se propagara a las viviendas aledañas.

Las autoridades mexicanas hicieron un llamado a los ciudadanos para que eviten el uso de pirotecnia, especialmente cerca de adornos, árboles navideños y estructuras inflamables, con el objetivo de prevenir accidentes.