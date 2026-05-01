El atletismo del Atlántico continúa proyectándose en la élite internacional. Los velocistas Néiker Abello Sánchez y Enoc Marún Romero fueron convocados para representar a Colombia en el Mundial de Relevos, que se disputará el 2 y 3 de mayo en el estadio nacional de Gaborone, capital de Botsuana, África.

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La presencia de ambos atletas en esta cita orbital confirma el buen momento del atletismo atlanticense y el impacto de los procesos de alto rendimiento que se vienen consolidando en el departamento.

Para Néiker Abello, esta será su tercera participación en un campeonato mundial, ratificando su condición de referente del departamento en el ámbito internacional. El velocista asume este nuevo desafío con motivación y claridad sobre lo que representa vestir los colores del país y del Atlántico.

“Este es otro reto más en mi carrera. Me siento emocionado y orgulloso de portar los colores patrios y del Atlántico. Voy con mucha ilusión y dispuesto a darlo todo para llegar lo más lejos posible. El respaldo que me entrega la Gobernación del Atlántico, a través de Indeportes, es fundamental; me ayuda bastante en mi desarrollo deportivo”, expresó.

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Por su parte, Enoc Marún Romero vive esta convocatoria como un paso determinante en su crecimiento deportivo, resultado del trabajo constante y la disciplina. El atleta destacó tanto el orgullo de representar al país como el valor del acompañamiento institucional.

“Es un buen momento en mi carrera. Siento un gran orgullo de representar a mi país y a mi departamento. Vamos a darlo todo, a hacer lo mejor posible por todos esos niños que nos ven como un ejemplo”, manifestó Enoc.

Los dos velocistas viajaron el miércoles rumbo a África, con un itinerario que incluye salida desde Bogotá hacia São Paulo (Brasil), conexión hacia Johannesburgo (Sudáfrica) y posterior traslado a Gaborone, sede del campeonato.

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En el Mundial de Relevos, Colombia competirá con un equipo conformado por Néiker Abello, Pedro Agualimpia, Carlos Palacios, Enoc Marún y Deiner Guaitoto, quienes buscarán destacarse en la prueba de relevo 4x100 metros frente a las mejores delegaciones del planeta.

Atlántico también se destacó en el Nacional Interclubes

De manera paralela, el departamento ratificó su gran momento competitivo en el Campeonato Nacional Interclubes y de Municipios de Atletismo en Bogotá, donde logró un destacado balance de resultados.

La gran figura fue Marleth Ospino, quien se consolidó como la número uno de la velocidad en el país al conquistar dos medallas de oro en los 100 y 200 metros planos, imponiendo además un récord nacional sub-23 en los 200 metros, con un registro de 22.79 segundos.

En total, Atlántico sumó nueve medallas:

* 4 de oro: Marleth Ospino (100 m y 200 m), Néiker Abello (200 m) y María Alejandra Rocha (400 m vallas).

* 2 de plata: María Alejandra Rocha (400 m planos) y Luz Castro (400 m vallas).

* 3 de bronce: Néiker Abello (100 m), Édgar Acevedo (400 m planos) y José Muñoz (impulsión de bala).