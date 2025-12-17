El alumbrado navideño en los sitios públicos del municipio de San Onofre y la Parada Navideña que recorrió las principales calles de la zona urbana fueron solo el abrebocas de lo que sería esta época para la niñez en este territorio del norte del departamento de Sucre.

Desde el domingo Papá Noel, cargado con regalos que han sido transportados en camiones, empezó el recorrido por diversos sectores de la zona urbana y también los corregimientos.

La alcaldesa Marta Cantillo Martínez, con los integrantes de su equipo de gobierno, en especial la gestora social Ana Delfa Molina de Cantillo, es la encargada de llevar alegría a cientos de niños y niñas en esta época de Navidad.

alcaldía de San Onofre/Cortesía

En los sectores de Palito, El Porvenir y Madre Bernarda, de la zona urbana, ya llegó Papá Noel, al igual que a los corregimientos de Berrugas, El Rincón del Mar y Sabanas del Rincón, y en las próximas horas el Papá Noel llegará a otros rincones de San Onofre.

“En esta época de amor, generosidad y esperanza, queremos que sepas que eres especial y que tus sonrisas son luces que iluminan el camino de los territorios. Es un momento para recordar y disfrutar con la familia y los amigos. Gracias a todos los que hacen posible esta celebración, a los líderes comunitarios, inspectores rurales, asociaciones agremiaciones y a todos los que se unen a la causa de una Navidad feliz”, dijo la mandataria de los sanonofrinos Marta Cantillo Martínez.