En barrios del área urbana y en corregimientos del municipio de Aguachica, sur del Cesar, la ciudadanía pudo disfrutar de un show navideño organizado por la Alcaldía Municipal a través del Instituto Municipal de Deporte, Recreación y Cultura, lo cual fue de agrado para las comunidades.

Este año el concepto fue nombrado ‘Recreo Navidad 2025’, una estrategia pensada para fortalecer la unión familiar y el espíritu navideño durante esta temporada, según indicó la alcaldesa Greisy Roqueme.

Alcaldía de Aguachica

Fue así cómo se consolidó un espacio de encuentro comunitario, donde niños, niñas y familias disfrutan de jornadas cargadas de recreación, expresiones culturales y un gran espectáculo, que llenó de color, música y sonrisas cada rincón del municipio.

Los habitantes de los corregimientos de Barranca Lebrija, Puerto Patiño y Loma de Corredor; y de los barrios Arboledas de Alvequí, Villa Paraguay y 11 de Noviembre fueron testigos de estas actividades, con las que, la administración municipal reafirma su compromiso de acercar la oferta institucional a los territorios, promoviendo espacios de recreación, integración social y bienestar, especialmente para la niñez aguachiquense.

Alcaldía de Aguachica

“Nuestro propósito es regalar sonrisas, fortalecer la unión familiar y brindar espacios de alegría y sano esparcimiento para nuestros niños y comunidades, porque la Navidad también se construye compartiendo y estando cerca de la gente”, expresó la alcaldesa Greisy Roqueme.

Por su parte, Rosana Rincón una de las beneficiarias indicó que estos espacios son de gran beneficio para los niños ya que en temporada de navidad que se une con las vacaciones siempre buscan en qué entretenerse.