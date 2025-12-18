Luego de varios días de cautiverio recobraron la libertad el empresario Víctor Manuel Martínez Gutiérrez y la docente Janeth Rocío Osorio, en el norte del departamento de La Guajira.

Las autoridades revelaron que los secuestrados habrían caminado durante tres días junto a sus captores, hasta este miércoles 17 de diciembre en horas de la noche cuando llegaron al puesto de control del Ejército Nacional, ubicado en el peaje de Paraguachón, jurisdicción del municipio de Maicao, cerca de la frontera con Venezuela.

Se conoció que los privados de la libertad pasaron a custodia del Gaula de la Policía y fueron trasladados a un centro asistencial para valoración médica.

Janeth Osorio, docente y tutora del Programa de Tutorías para el Aprendizaje y la Formación Integral de la Institución Etnoeducativa Isidro Ibarra Fernández de Uribia, fue sacada de su vivienda el pasado 25 de noviembre en horas de la madrugada. Mientras que Martínez Gutiérrez, fue raptado el pasado 5 de diciembre afuera de su negocio en el municipio de Manaure, luego de que sujetos en una camioneta fuertemente armados irrumpieron en el lugar.

Desde entonces, el Gaula de la Policía y Gaula Militar se encontraban en las investigaciones para dar con sus paraderos.

Finalmente, se presume que los captores pertenecerían a la misma banda o grupo armado, si se tiene en cuenta que fueron liberados al mismo tiempo, sin embargo, las autoridades no se han pronunciado al respecto.