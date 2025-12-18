Miles de contratistas del Estado no recibirán su pago correspondiente al mes de diciembre este año, así versa en una comunicación difundida por el Ministerio de Hacienda sin dar detalles del porqué de la medida.

“Me permito informar que los recursos aprobados por los rubros de inversión, transferencias corrientes y gastos generales destinados para atender órdenes de prestación de servicios de personas naturales, con corte al mes de noviembre se pagaran con los recursos asignados en el mes de diciembre”, informó el ministerio el pasado 16 de diciembre.

Asimismo, explican que las prestaciones de servicios por el mismo concepto que queden pendientes de la vigencia 2025, es decir, el mes de diciembre, “se pagarán en enero, una vez se realice por parte de su entidad, las gestiones correspondientes”.

En Colombia más de 900.000 personas trabajan con órdenes de prestación de servicios con el Estado colombiano.

Las populares OPS son contratos de prestación de servicios que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos sólo se celebran con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requieran conocimientos especializados.

Este anuncio llega en medio de los frustrados intentos del Gobierno por aprobar una nueva reforma tributaria con la que pretendían crear nuevos impuestos y ampliar la base gravable para recoger más recursos para el funcionamiento del Estado. Sin embargo, la llamada Ley de financiamiento se hundió en el Congreso de la República.

Aunque hay que destacar que tras la no reforma, el ministro de Hacienda, Germán Ávila, no descartó la posibilidad de declarar la emergencia económica para garantizar la ejecución de los proyectos sociales.

“El Gobierno va a analizar cuidadosamente las decisiones que sean necesarias y que deba tomar para asegurar el cumplimiento de las metas sociales que se ha planteado en su plan de desarrollo”, afirmó el funcionario en días recientes.

Consultado sobre la alternativa de la declaratoria de una emergencia económica, recalcó Ávila: “No vamos a descontar ninguna de las alternativas”. Y destacó que el presidente Gustavo Petro ha pedido adoptar todas las medidas necesarias para cumplir con las metas fiscales y los proyectos de inversión.

Agregó el jefe de la cartera económica que la ley de financiamiento no solo buscaba cubrir las necesidades del Presupuesto del próximo año, “sino el equilibrio y estabilidad en mediano plazo, lo que le aseguraba al próximo gobierno la seguridad macroeconómica”.

Al respecto, el presidente de la Andi, Bruce Mac Master, señaló que, “por supuesto, Colombia no tiene condiciones para decretar una emergencia económica. El gobierno que ha aumentado el presupuesto en más de 50 % nominal durante los últimos tres años, ha disparado el gasto del Estado a niveles nunca vistos”.